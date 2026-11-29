Thông qua các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ nhà ở, sinh kế và cứu trợ thiên tai, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã lan tỏa tinh thần nhân ái, kịp thời sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống và vươn lên.

Hỗ trợ thiết thực

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia khởi công xây dựng nhà cho người dân xã Diên Điền.

Giữa tháng 11, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Đội thầy thuốc tình nguyện khám, chữa bệnh lưu động thuộc Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 400 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công và người già neo đơn tại xã Phước Hà. Người dân được khám các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp; tầm soát tiểu đường, các bệnh về mắt và chỉ định siêu âm, điện tim đối với những trường hợp cần thiết. Dịp này, Ban tổ chức trao 200 phần quà và tặng 5 xe lăn cho người có nhu cầu.

Bà Cao Thị Ý (62 tuổi, xã Phước Hà) chia sẻ: “Ở đây xa bệnh viện nên có bác sĩ đến khám tận nơi, tôi mừng lắm. Mấy hôm nay tôi bị đau họng nên khi nghe thông báo đã nhờ con cháu đưa đi khám”.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Mới đây, tại xã Diên Điền, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL bàn giao 10 căn nhà CTĐ cho hội viên, tình nguyện viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Các căn nhà được xây dựng kiên cố theo mẫu nhà cấp 4, có diện tích từ 40m², với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn. Ngoài ra, các gia đình còn được trao tặng một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao bồn nước cho người dân xã Sơn Lâm.

Được hỗ trợ xây dựng lại căn nhà bị hư hỏng nặng sau mưa lũ, bà Nguyễn Thị Lan (xã Diên Điền) xúc động: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc tự xây lại nhà gần như ngoài khả năng. Nay được các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà mới, tôi rất vui mừng”.

Nâng cao hiệu quả trợ giúp nhân đạo

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tặng quà cho người dân tại Lễ phát động “Tháng nhân đạo” năm 2026.

Năm 2026, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, chương trình nhân đạo thiết thực, bám sát nhu cầu của người dân, với tổng trị giá trợ giúp gần 39 tỷ đồng. Trong đó, phong trào “Tết Nhân ái” Xuân 2026 trao hơn 15.210 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; Tháng Nhân đạo vận động, trao quà và vật dụng thiết yếu cho người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 2,59 tỷ đồng. Hội còn vận động xây dựng 32 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ đột xuất cho bệnh nhân nghèo, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho học sinh xã Bác Ái Tây.

Trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, Hội phối hợp với các đơn vị hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ với tổng trị giá 3 tỷ đồng; trao 300 bồn chứa nước, trị giá 900 triệu đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 đã hỗ trợ 976 hộ với 3.921 nhân khẩu tại 4 xã, phường. Qua đó, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Song song với hoạt động trợ giúp xã hội, Hội CTĐ tỉnh chú trọng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chương trình chăm sóc mắt do Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang đã khám, sàng lọc cho 1.000 người, phẫu thuật miễn phí 100 trường hợp. Hội còn tổ chức 10 lớp tập huấn sơ cấp cứu cho 221 học viên, truyền thông kiến thức sơ cấp cứu đến gần 2.000 người. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa với 37 câu lạc bộ, gần 2.000 thành viên. Trong năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức 240 đợt tuyên truyền, vận động hơn 20.000 lượt người đăng ký, tiếp nhận 19.865 đơn vị máu.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang khám mắt cho người dân trong tỉnh.

Ông Dương Nam Khánh - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực, mở rộng các hoạt động trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh, ứng phó thảm họa; đồng thời phát triển mạng lưới tình nguyện viên, kết nối các tổ chức, cá nhân với những địa chỉ nhân đạo. Qua đó, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.