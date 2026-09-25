Lan tỏa những hành động đẹp và nhân văn nhân dịp Tết Trung thu

Học sinh Trường Tiểu học & THCS Hà Đông vui đón Tết Trung thu.

Ông Nguyễn Thế Hảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Hà Đông (phường Hà Đông, Hà Nội) nhấn mạnh, Tết Trung thu không chỉ là Tết đoàn viên mà còn là Tết thiếu nhi để các em thiếu niên, nhi đồng trên cả nước nhận được sự quan tâm, yêu thương của cả xã hội.

Ai trong chúng ta cũng từng cùng chúng bạn rước đèn, phá cỗ và có những kỷ niệm thật đẹp vào những đêm trăng Rằm tháng Tám. Tết Trung thu là dịp để các gia đình quây quần bên nhau, là dịp các em nhỏ được vui chơi cùng bạn bè. Năm nay, nhà trường phối hợp với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em.

Ngày hội trăng Rằm được tổ chức tại Trường Tiểu học & THCS Hà Đông (phân hiệu tiểu học).

"Nhà trường rất tự hào khi nhận được tin vui từ những tấm gương vượt khó, các em giành được giải thưởng/thành tích cao trong các kỳ thi, các cháu nhỏ dũng cảm không ngại làm việc tốt cho đời. Thầy cô mong các em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống vẻ vang của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam", ông Nguyễn Thế Hảo chia sẻ.

Nhà trường tặng xe đạp của mạnh thường quân cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, nỗ lực trong học tập.

Các em nhỏ vô cùng thích thú với màn múa lân.

Màn múa lân rồng sôi động khiến trẻ thích thú.

Tại Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội), chương trình Vui Tết Trung thu cũng được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, nhà trường cũng tiến hành tuyên dương, khen thưởng cho các em Đỗ Trung Kiên, Phan Nhân Tiến và Dương Tuấn Dũng đến từ lớp 7A3 về hành động đẹp khi nhặt được số tiền 4.793.000 đồng và giao nộp cho các chú Công an để trả lại người đánh rơi.

Em Dương Tuấn Dũng chia sẻ: "Lúc đó đang trên đường đi học về lúc chiều tối 17/9, chúng em nhìn thấy một chiếc ví nhỏ. Khi mở ra thì không có giấy tờ cá nhân mà chỉ có một tờ hóa đơn bị cắt góc, không có thông tin người mua hàng cùng số tiền mặt là 4.793.000 đồng. Chúng em quyết định nộp về đồn Công an để mong người đánh rơi có thể biết thông tin và tới nhận về. Đó cũng là việc làm bình thường mà thầy cô cũng dạy chúng em hằng ngày".

Cô Hiệu trưởng Trịnh Hồng Vân tặng giấy khen và quà động viên các nam sinh có hành động đẹp.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Lê Thị Sai - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hành động đẹp lần này của các em học sinh là minh chứng cho thấy, công tác giáo dục đạo đức cho học sinh có vai trò vô cùng quan trọng, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện của các em. Thầy cô luôn giáo dục các em biết nói lời hay, làm việc tốt để hình thành ý thức, trách nhiệm trước cộng đồng. Nhà trường đã tuyên dương các em trước toàn trường và mong muốn lan tỏa tấm gương tới xã hội.

Màn múa lân rộn rã tại Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Tuân.