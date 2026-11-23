Tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh biểu diễn. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tại không gian Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm di sản, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống và khám phá ẩm thực.

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là các hoạt động được triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Căn cứ điều kiện thực tế và đặc thù từng cấp học, các nhà trường tổ chức 6 không gian trải nghiệm gồm: không gian văn hóa Việt Nam; không gian Thăng Long-Hà Nội; không gian di sản văn hóa; không gian nghệ thuật truyền thống; không gian làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; không gian văn hóa học đường.

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là các hoạt động được triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Cũng tại chương trình, học sinh được tham gia trình diễn thời trang “Sắc màu Văn hóa”, biểu diễn võ cổ truyền kết hợp nhảy hiện đại, giao lưu múa sạp, chơi trò chơi dân gian, trải nghiệm in tranh sáng tạo và tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống. Bên cạnh đó, hành trình khám phá Văn Miếu-Quốc Tử Giám giúp các em tìm hiểu lịch sử, truyền thống hiếu học và tinh hoa văn hiến Thăng Long-Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một ngày hội mà cần được lan tỏa thường xuyên, liên tục trong các nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu ý kiến. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo đó, văn hóa không phải là những khái niệm xa vời mà hiện diện trong chính hành động, cách ứng xử hằng ngày của mỗi học sinh: Từ cách ăn, nói, đi lại, giao tiếp với bạn bè, thầy, cô giáo đến cách ứng xử với cha mẹ, ông bà. Đó cũng là những biểu hiện sinh động của nét đẹp văn hóa của người người Hà Nội.

Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc và gắn với rất nhiều di sản văn hóa phong phú, đa dạng với nhiều di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề truyền thống, lễ hội và các loại hình nghệ thuật đặc sắc... Đây là nguồn tài nguyên quý giá, mở ra nhiều cơ hội để tổ chức các hoạt động giáo dục trực quan, sâu sắc cho học sinh.

Chương trình giúp học sinh có những trải nghiệm đáng nhớ. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục di sản, chủ động phối hợp bảo tàng, di tích, thiết chế văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng địa phương để tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp lứa tuổi, cấp học.

Đáng chú ý, cần phát huy vai trò chủ thể của học sinh, tạo điều kiện để các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia, khám phá, tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo các giá trị văn hóa. Qua đó, mỗi học sinh thật sự trở thành đại sứ văn hóa, những người tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, của dân tộc và của đất nước...

Chương trình không chỉ giúp học sinh tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia, khám phá, tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo các giá trị văn hóa. (Ảnh: Ban Tổ chức)