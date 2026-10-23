Lan tỏa những giá trị tốt đẹp, mở rộng cơ hội để thanh niên phát huy năng lực, đóng góp cho cộng đồng

Các đại biểu tham dự diễn đàn thực hiện nghi thức khởi động hành trình mới “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”. Ảnh: Đăng Hải

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các gương thanh niên tiêu biểu và sinh viên.

Hướng tới những giá trị tích cực, lâu dài cho thanh niên

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Kim Quy cho biết: trong suốt hành trình phát triển của đất nước, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thanh niên, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai.

"Điều đó đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến mà còn phải tạo dựng những điều kiện thiết thực để thanh niên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và trưởng thành” - đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thanh niên cần được trang bị đầy đủ hơn về tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Đồng thời, người trẻ cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội.

Mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc phát triển số lượng hội viên hay tổ chức các hoạt động phong trào, mà cần hướng tới những giá trị thiết thực hơn: lắng nghe, thấu hiểu thanh niên và tạo môi trường để mỗi người trẻ phát huy thế mạnh, đóng góp cho cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thùy Chi

Đồng chí Nguyễn Kim Quy cho biết, trong 7 năm qua, sự phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình thiết thực, hướng tới những nhóm thanh niên và các vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Mỗi chương trình có cách tiếp cận, đối tượng và mục tiêu riêng, nhưng đều hướng tới việc lấy con người làm trung tâm, tạo ra những giá trị tích cực và lâu dài cho thanh niên.

Một trong những điểm nhấn là Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, được khởi động từ năm 2020. Đến nay, chương trình đã tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, đồng thời hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp. Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã vinh danh 188 gương mặt trẻ thuộc nhiều lĩnh vực, từ những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp đến những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.

Cùng với đó, Chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được triển khai từ năm 2023, đến nay đã có 51.500 thanh niên được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà; 360 gian hàng miễn phí, giảm giá được tổ chức, cùng hơn 1.000 suất quà được trao tặng.

Trong lĩnh vực rèn luyện thể chất, Dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” được khởi động từ năm 2024, dự kiến hoàn thành 22 công trình trong năm 2026.

"Những kết quả đã đạt được cho thấy khi tổ chức Hội và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm, phát huy thế mạnh và kết nối nguồn lực, sự đồng hành có thể được chuyển hóa thành những cơ hội phát triển cụ thể, thiết thực và bền vững hơn cho thanh niên. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng những giá trị tích cực đến nhiều nhóm thanh niên hơn nữa” - đồng chí Nguyễn Kim Quy khẳng định.

Lắng nghe thanh niên, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP, đồng thời đánh dấu 7 năm hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam.

Tham gia diễn đàn có nhiều gương thanh niên tiêu biểu, như: Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025; Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025; Lê Thị Thắm, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023; Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2024; Đặng Thị Kim Oanh, gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026...

Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung, trong đó có vai trò tự lực của thanh niên và trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng trong việc tạo thêm cơ hội, nguồn lực để người trẻ phát huy thế mạnh. Ảnh: Thùy Chi

Trọng tâm của diễn đàn là phiên thảo luận mở, nơi người trẻ chia sẻ những trải nghiệm chân thực từ cuộc sống. Đó là những thanh niên khuyết tật vượt qua khó khăn để học tập, lập nghiệp và hỗ trợ người khác; những công nhân trẻ rời quê hương, làm việc trên các dây chuyền sản xuất; hay những người âm thầm thực hiện việc tốt, đóng góp cho cộng đồng.

Những câu chuyện ấy cho thấy, thanh niên không chỉ cần được hỗ trợ mà còn có năng lực, ý chí và khát vọng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Những trải nghiệm thực tế của người trẻ cũng giúp các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn khó khăn, nhu cầu và mong muốn của thanh niên, từ đó xây dựng các hình thức đồng hành phù hợp.

Từ diễn đàn, yêu cầu đặt ra là tiếp tục lắng nghe tiếng nói của người trẻ, coi thanh niên là chủ thể tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng. Khi cơ hội được mở rộng, nguồn lực được kết nối đúng hướng và trách nhiệm của các bên được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thanh niên sẽ có thêm điều kiện phát huy năng lực, theo đuổi khát vọng và đóng góp tích cực cho xã hội.

Tại diễn đàn, ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, cho biết qua những câu chuyện của người trẻ, có thể thấy nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người, trong đó có thế hệ thanh niên giàu nghị lực và khát vọng. Việt Nam là thị trường chiến lược của TCP, đồng thời là nơi tập đoàn mong muốn tiếp tục củng cố, đầu tư và đồng hành cùng người trẻ để tạo nên những giá trị lâu dài.

Chia sẻ về các chương trình, hoạt động phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ông Saravoot Yoovidhya cho biết: “70 năm là dấu mốc để chúng tôi nhìn lại hành trình đã qua, nhưng quan trọng hơn là hướng về những giá trị TCP có thể tiếp tục kiến tạo trong tương lai. Với định hướng ‘Tiếp năng lượng, bừng sức sống’, chúng tôi tin rằng, giá trị của TCP không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và sát cánh cùng cộng đồng”.