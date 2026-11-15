Lan tỏa những điển hình học và làm theo Bác ở xã Thiệu Tiến

Công ty TNHH Sản xuất lông mi Hiền Chung tạo việc làm thường xuyên cho 70 lao động địa phương.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, Chi bộ thôn Quan Trung đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ XDNTM. Chi ủy thôn chú trọng phương châm “gần dân, sát dân”, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động và cùng Nhân dân thực hiện các phong trào. Nhờ đó, nhiều mô hình tự quản được triển khai hiệu quả như: Chi hội nông dân tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng; Chi hội phụ nữ duy trì mô hình “Nhà sạch - vườn xanh - ngõ sáng”; Chi hội cựu chiến binh đảm nhận các đoạn đường tự quản... Từ tinh thần nêu gương và sự đồng thuận trong Nhân dân, thôn đã huy động gần 700 triệu đồng nâng cấp 5 tuyến ngõ xóm với tổng chiều dài 1.100m, hoàn thành 130m đường thảm nhựa Asphalt; hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy trong khu dân cư và các trục đường chính được đầu tư xây dựng đồng bộ. Những kết quả đó không chỉ làm thay đổi diện mạo quê hương mà còn thể hiện sức lan tỏa của việc học Bác từ những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, với thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm.

Với suy nghĩ học Bác phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất lông mi Hiền Chung luôn chủ động học hỏi, tìm tòi hướng phát triển kinh tế, đổi mới sản xuất và mở rộng thị trường. Năm 2019, vợ chồng chị vào TP Hồ Chí Minh học nghề sản xuất lông mi giả, sau đó mạnh dạn đưa nghề về quê hương.

Chị Hiền chia sẻ: “Học tập và làm theo Bác, tôi luôn tự nhắc mình phải cần cù, sáng tạo, không ngại khó, không ngừng học hỏi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tôi mong muốn tạo thêm nhiều việc làm, giúp chị em phụ nữ nông thôn có thu nhập ổn định, vươn lên trong cuộc sống”.

Đến nay, công ty tạo việc làm thường xuyên cho 70 lao động địa phương, trong đó nhiều phụ nữ nhận nguyên liệu về gia công tại nhà, thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của công ty đã liên kết với các doanh nghiệp thương mại để xuất khẩu sang châu Âu. Mô hình không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn.

Xác định học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, Đảng ủy xã Thiệu Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 58A-KH/ĐU và Hướng dẫn số 05-HD/ĐU để cụ thể hóa việc thực hiện. Cùng với tổ chức quán triệt nội dung chỉ thị, Đảng ủy xã chỉ đạo đưa việc học tập và thực hành theo Bác vào nền nếp sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung rèn luyện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Công tác tuyên truyền thông qua hệ thống pano, khẩu hiệu, truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin số chính thống được đẩy mạnh, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ.

Việc học và làm theo Bác còn được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, mô hình gần gũi với đời sống Nhân dân. Đoàn thanh niên duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, các tuyến đường thanh niên tự quản; Hội Cựu chiến binh phát huy hiệu quả “Tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên cựu chiến binh”, Câu lạc bộ “Hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”; Hội LHPN gắn với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Biến rác thải thành tiền”; Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Thiệu Tiến đang ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác và trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.