Lan tỏa những câu chuyện và hình ảnh đẹp về ngành đường sắt Việt Nam

Tiết mục nghệ thuật được người trong ngành Đường sắt biểu diễn. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Dự buổi lễ có ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam; ông Hoàng Gia Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng đông đảo tác giả, người lao động trong ngành.

Chương trình là dịp tổng kết, tôn vinh những đóng góp trong hoạt động văn hóa, văn nghệ; đồng thời góp phần lưu giữ lịch sử, phát huy truyền thống và lan tỏa tình yêu đối với ngành đường sắt Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Một góc không gian trưng bày tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử ngành đường sắt Việt Nam. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Liên hoan Tiếng hát người lao động ngành đường sắt Việt Nam lần thứ 14 là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, người lao động trong ngành đường sắt giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu nghệ thuật và tình yêu nghề nghiệp.

Các tiết mục nghệ thuật thể hiện công phu, xúc động. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị, cá nhân tham gia các cuộc thi và Liên hoan tiếng hát. Từ sáng tác văn học, nhiếp ảnh đến âm nhạc, các tác phẩm thể hiện sự đầu tư, tìm tòi, phản ánh sinh động truyền thống, lịch sử, hoạt động sản xuất và đời sống người lao động.

Bên cạnh nổi bật về chất lượng, cách thể hiện và chiều sâu sáng tạo, các tác phẩm đều cho thấy tình yêu nghề, niềm tự hào về ngành, tình cảm gắn bó với đồng nghiệp và những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của đơn vị. Đây cũng là dịp phát hiện, khuyến khích các nhân tố tích cực, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, sáng tác trong người lao động, góp phần bồi đắp bản sắc và xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngành đường sắt.

Các đoàn nghệ thuật trong ngành nhận giải thưởng Liên hoan tiếng hát người lao động. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Theo Ban tổ chức, Liên hoan có 12 đoàn nghệ thuật quần chúng của toàn ngành tham gia, với 60 tiết mục. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó với nghề và niềm tự hào của người lao động đối với ngành đường sắt. Qua đó, hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích phong trào văn hóa, văn nghệ tại các đơn vị, tạo động lực để cán bộ, công nhân, người lao động tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với Liên hoan Tiếng hát người lao động, các cuộc thi, Cuộc vận động "Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành đường sắt Việt Nam" và sưu tầm, trưng bày ảnh "Bác Hồ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành đường sắt Việt Nam" được tổ chức nhằm khơi gợi ký ức, kỷ niệm về đường sắt Việt Nam; lưu giữ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành; đồng thời khuyến khích sáng tác ảnh phản ánh hoạt động của ngành trong giai đoạn mới.

Ở lĩnh vực tác phẩm văn học, Ban tổ chức trao giải cho hai thể loại văn xuôi (truyện ngắn, bút ký, tản văn, tùy bút, ghi chép) và thơ với các hạng mục giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Bên cạnh đó, các giải Cống hiến, Khát vọng và Sáng tạo do Ban giám khảo sưu tầm, giới thiệu từ sáng tác nổi bật cũng được trao nhằm ghi nhận những tác phẩm có giá trị, thể hiện dấu ấn riêng trong nội dung và cách thức thể hiện.

Thể loại văn xuôi, giải Nhất được trao cho tác phẩm "Mai vàng nở sớm" của Thượng tá, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Hai giải Nhì thuộc về "Tìm lại dấu tuyến đường sắt 'có một không hai' của Việt Nam" của nhà văn, nhà báo Uông Thái Biểu và "Những sân ga ký ức" của nhà văn Trung Sỹ (Xuân Tùng).

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải thể loại Văn xuôi. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Thể loại thơ, giải Nhất thuộc về tác phẩm "Vĩ thanh cho những cung đường" của Đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Hai giải Nhì được trao cho "Kể cùng tôi đất nước" của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng và "Tàu về Mỹ Trạch yêu thương" của nhà thơ Đặng Hiếu Dân. Các tác phẩm thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với ngành đường sắt, đồng thời khơi gợi những ký ức về hành trình, con người và những giá trị gắn với quê hương, đất nước.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải thể loại Thơ. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Ở lĩnh vực âm nhạc, giải Nhất được trao cho ca khúc "Bài ca người thợ khám xe" của nhạc sĩ Ngọc Hòa. Giải Nhì thuộc về "Đường tàu yêu thương" của nhạc sĩ Trịnh Nguyên Bình.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải lĩnh vực Âm nhạc. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Lĩnh vực ảnh sáng tác mới, giải Nhất thuộc về tác phẩm "Bình minh trên cây cầu cổ" của Vũ Ngọc Tuấn. Hai giải Nhì thuộc về "Đoàn tàu Thống Nhất" của Trần Minh Trí và "Nơi đầu máy hồi sinh" của Phạm Đức Minh.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải lĩnh vực ảnh sáng tác mới. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Ban Tổ chức cũng trao các giải Ba, giải Khuyến khích cho các tác giả thuộc các lĩnh vực. Ngoài các giải thưởng theo thể loại, Ban Tổ chức còn trao một số giải thưởng, hình thức khen thưởng khác nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động sáng tác, lưu giữ tư liệu và phát huy giá trị truyền thống của ngành đường sắt.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Uông Sơn được khen thưởng với bộ ảnh "Đoàn tàu Thống nhất - Nối liền hai miền nam bắc" năm 1976; họa sĩ Quỳnh Thơm được ghi nhận với bộ tranh "Tự hào Đường sắt Việt Nam". Các tác phẩm góp phần lưu giữ những hình ảnh giàu giá trị lịch sử, khắc họa hành trình phát triển của ngành và bồi đắp niềm tự hào trong các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động đường sắt.

Họa sĩ Quỳnh Thơm bên các tác phẩm vẽ về Đường sắt Việt Nam. (Ảnh: HIỀN TÂM)

Thông qua các cuộc vận động sáng tác và hoạt động văn hóa, văn nghệ, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tiếp tục khuyến khích cán bộ, công nhân, người lao động và các văn nghệ sĩ tham gia sáng tạo, lưu giữ, giới thiệu những câu chuyện về ngành. Các tác phẩm đã góp phần phản ánh chặng đường vẻ vang của Đường sắt Việt Nam, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của nhiều thế hệ với ngành nghề, qua đó góp phần phát huy truyền thống và bồi đắp niềm tự hào trong đội ngũ người lao động.

Trong thời gian tới, các tác phẩm đoạt giải sẽ tiếp tục được giới thiệu, sử dụng và lan tỏa trong toàn ngành đường sắt thông qua nhiều hình thức phù hợp, góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của ngành.

Việc kết hợp các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, nhiếp ảnh với các chương trình văn hóa, văn nghệ dành cho người lao động sẽ tiếp tục được nghiên cứu, triển khai trong chặng đường tiếp theo. Từ đó, khuyến khích cán bộ, công nhân, người lao động tích cực tham gia gìn giữ, phát huy truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và lan tỏa hình ảnh người lao động Đường sắt Việt Nam trong đời sống xã hội.