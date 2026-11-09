Lan tỏa nhiều mô hình tiêu biểu giữ bình yên vùng sông nước miền Tây

Giai đoạn 2025–2026, khu vực Tây Nam Bộ có 25 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, thông báo nhân rộng trên toàn quốc. Điểm nổi bật là các mô hình đã tập hợp, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Không chỉ tập trung tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, các mô hình còn gắn với chăm lo an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long đã củng cố, kiện toàn 1.496 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, với 7.146 thành viên. Toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng 35 mô hình với 1.793 điểm triển khai, trong đó có 32 mô hình gắn với địa bàn dân tộc, tôn giáo, với 1.769 điểm.

Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2025–2026, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo và đông đảo nhân dân.

Công an tỉnh Vĩnh Long với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự và là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Mô hình “Phát huy vai trò đồng bào Phật giáo Hòa Hảo” tại phường Đông Thành đã phối hợp giúp đỡ 20 người tái hòa nhập cộng đồng, không có trường hợp tái phạm; hòa giải thành 25/25 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội và tai nạn giao thông được kéo giảm. Những kết quả này có sự đóng góp tích cực của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tại địa phương.

Tại xã Trà Côn, mô hình “Phát huy vai trò của bà con dân tộc Khmer trong giữ gìn an ninh, trật tự” đã phát huy vai trò của người có uy tín, các vị trụ trì, sư sãi và Ban quản trị các chùa trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Mô hình được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) ghi nhận và triển khai tại 20 điểm trên địa bàn tỉnh. Qua đó, vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tiếp tục được phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Vĩnh Long hiện có 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 10,6% dân số; đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng. Toàn tỉnh có 30 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với 390 ấp, khóm; có 12 tổ chức tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân, với hơn 1,1 triệu tín đồ và 1.307 cơ sở thờ tự. Đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tại Đồng Tháp, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả mô hình điểm “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo”. Ban điều hành mô hình tập trung thực hiện đồng bộ ba trụ cột chiến lược, trong đó lực lượng Công an chủ động phối hợp với các tổ chức tôn giáo trong công tác bảo đảm ANTT, an ninh xã hội và chuyển đổi số. Mô hình được triển khai thí điểm tại Chùa Vĩnh Tràng và Bửu Long Tự, với sự tham gia của lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành và đại diện các tôn giáo.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao thư cảm ơn các nhà tài trợ tham gia mô hình “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo”.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo xây dựng trên 50 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn tại xã Phú Thọ và xã Thanh Mỹ, với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được triển khai như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà, tổ chức phiên chợ “0 đồng”, trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo.

Công an tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp tổ chức 14 cuộc tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội, chuyển đổi số cho 1.062 tăng ni; hướng dẫn sử dụng mã QR, định danh điện tử và các tiện ích số.

Mô hình “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo” lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại cơ sở.

Thực tiễn hoạt động của các mô hình cho thấy, việc lựa chọn nội dung đều xuất phát từ yêu cầu bảo đảm ANTT và nguyện vọng chính đáng của đồng bào; đồng thời phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín, phân công trách nhiệm cụ thể và duy trì hoạt động thường xuyên. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh của Nhân dân cùng lực lượng Công an giữ bình yên từ mỗi địa bàn, khu dân cư.