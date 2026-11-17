Tại buổi lễ, 30 nhà giáo trẻ giàu nhiệt huyết, có nhiều thành tích trong chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giáo dục đã được tôn vinh. Đây cũng là cán bộ Đoàn, Hội, Đội nòng cốt tại cơ sở, có đóng góp tích cực cho phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phan Linh

Giữ lửa yêu nghề, bền bỉ gieo những giá trị tốt đẹp

Chia sẻ tại buổi lễ, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Luật Hà Nội bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được vinh danh.

Theo giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Dung, mỗi nhà giáo có một hành trình đến với nghề khác nhau, nhưng đều chung mong muốn những tâm tri thức trao truyền sẽ giúp học trò trưởng thành hơn. Hạnh phúc của người thầy không chỉ nằm ở những thành tích mà còn ở sự tiến bộ của học trò, từ sự tự tin đến ý thức trách nhiệm trong cuộc sống.

Nhà giáo Nguyễn Thị Ngọc Dung chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Phan Linh

Chia sẻ về cơ duyên với công tác Đoàn, Hội, giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, trước khi được giao nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức Đoàn, Hội tại trường, chị chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, với suy nghĩ người thầy muốn học trò dám thử sức thì bản thân cũng cần sẵn sàng đón nhận thử thách, chị đã không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp, thực tiễn và chính sinh viên. Quá trình vừa giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vừa đồng hành cùng các hoạt động Đoàn, Hội giúp chị trưởng thành hơn trong công việc và khả năng phối hợp, gắn kết tập thể.

Những nỗ lực ấy góp phần cùng tập thể Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm học 2025-2026, Hội Sinh viên nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua cấp thành phố cùng 32 bằng khen cấp Trung ương và thành phố dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với chị Ngọc Dung, danh hiệu được trao tặng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận mà còn là dấu mốc trưởng thành, nhắc nhở bản thân tiếp tục giữ tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và không ngừng vượt qua giới hạn để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Thầy Nguyễn Hồng Hải, giáo viên Trường TH&THCS Phú Cường chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: B.Duy

Chung tâm huyết ấy, anh Nguyễn Hồng Hải, giáo viên Trường TH&THCS Phú Cường, cho biết sau 8 năm công tác, niềm vui khi chứng kiến học sinh tiến bộ, trưởng thành chính là động lực để anh gắn bó với nghề.

Với vai trò phụ trách công tác Đoàn - Đội, anh chú trọng đổi mới hoạt động phong trào theo hướng thiết thực, coi mỗi chương trình tri ân, thiện nguyện, văn hóa, văn nghệ là một bài học giáo dục, giúp học sinh biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng.

Trong giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí, anh nỗ lực kết nối kiến thức sách giáo khoa với thực tiễn, khơi dậy trong học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ môi trường. Trước yêu cầu chuyển đổi số, anh xác định giáo viên trẻ phải chủ động học tập, nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để tạo hứng thú, truyền cảm hứng học tập. Theo anh, đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ tư duy, trách nhiệm và khát vọng đổi mới của mỗi người thầy.

Tiên phong đổi mới, khơi dậy khát vọng vươn lên trong học trò

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt khẳng định, Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu là sự ghi nhận, biểu dương của tổ chức Đoàn đối với những giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có phẩm chất đạo đức mẫu mực, tích cực tham gia hoạt động xã hội và cống hiến cho cộng đồng.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội trao khen thưởng tới nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Phan Linh

Theo đồng chí Đào Đức Việt, từ 152 hồ sơ được giới thiệu, Thành đoàn Hà Nội đã lựa chọn 30 nhà giáo trẻ xuất sắc để tuyên dương. Mỗi thầy giáo, cô giáo được vinh danh là một câu chuyện đẹp về tình yêu nghề, tinh thần vượt khó, sự tận tâm và khát vọng đổi mới. Đó là những người không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong từng bài giảng, tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy; không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê học tập và khát vọng vươn lên trong mỗi học trò. Nhiều thầy cô còn là những cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, có đóng góp thiết thực cho phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao khen thưởng tới các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Phan Linh

“Điều đáng quý ở các thầy cô không chỉ là những thành tích đã đạt được, mà còn là những giá trị tốt đẹp đang từng ngày được lan tỏa đến các thế hệ học trò”, đồng chí Đào Đức Việt nhấn mạnh.

Đề cập yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, đồng chí Đào Đức Việt cho rằng, người thầy ngày nay không chỉ truyền đạt tri thức mà còn phải dẫn dắt, truyền cảm hứng, khơi dậy tư duy sáng tạo và trang bị cho thế hệ trẻ những năng lực để làm chủ tương lai.

Trao khen thưởng tới các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Phan Linh

Đồng chí mong muốn mỗi nhà giáo trẻ được tuyên dương tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo, chủ động trong chuyển đổi số, đồng thời giữ gìn phẩm chất, đạo đức và những giá trị nhân văn cao quý của nghề giáo. Dù công nghệ phát triển, phương thức giáo dục thay đổi, tình yêu thương, sự tận tâm và nhân cách của người thầy vẫn luôn là những giá trị không thể thay thế.

Mỗi thầy giáo, cô giáo trẻ cũng cần tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của học sinh, sinh viên; tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, sáng tạo, góp phần hình thành thế hệ trẻ Thủ đô giàu lòng yêu nước, có tri thức, bản lĩnh, nhân ái và khát vọng cống hiến.

Vinh danh các nhà giáo tiêu biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phan Linh

Về phía tổ chức Đoàn, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo môi trường để đội ngũ nhà giáo trẻ giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực, lan tỏa sáng kiến, mô hình hay và những giá trị tốt đẹp trong sự nghiệp giáo dục. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, sức sáng tạo và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Thủ đô trong xây dựng nền giáo dục ngày càng phát triển.

Các nhà giáo tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Phan Linh

Năm 2026, Ban tổ chức tiếp nhận 152 hồ sơ do các đơn vị trực thuộc giới thiệu. Qua xét chọn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội quyết định trao Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm: 2 nhà giáo bậc mầm non, 5 nhà giáo bậc tiểu học, 8 nhà giáo bậc THCS, 4 nhà giáo bậc THPT và 11 giảng viên đại học. Dịp này, Hà Nội có 10 nhà giáo trẻ được tuyên dương cấp Trung ương năm 2026, gồm 1 nhà giáo bậc tiểu học, 1 nhà giáo bậc THCS, 2 giảng viên cao đẳng và 6 giảng viên đại học.