Lan tỏa, nhân rộng các mô hình sáng tạo của Công đoàn quân đội

Đại tá Đặng Quang Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu cơ quan chính trị, phòng, ban công tác quần chúng, trợ lý công đoàn các đơn vị Cụm công đoàn phía Nam, gồm: Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Binh đoàn 20, Công ty TECAPRO, Tổng công ty Thái Sơn, Bệnh viện Quân y 175.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua quy chế, kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động Cụm công đoàn phía Nam năm 2027. Theo đó, các đơn vị thuộc Cụm công đoàn phía Nam sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn, công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao; hoạt động an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đại tá Đặng Quang Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Công đoàn quân đội đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nổi bật là đột phá về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong các đơn vị, doanh nghiệp. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có 4.096 đề tài, sáng kiến và công trình, sản phẩm có giá trị, làm lợi ước tính 389 tỷ đồng; tham mưu, đề xuất tổ chức thành công Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, người lao động…

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Từ đặc thù của Cụm công đoàn phía Nam, gồm các đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện với tính chất nhiệm vụ, mô hình hoạt động khác nhau, rất đa dạng, phong phú, đồng chí Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đề nghị Cụm phải xây dựng kế hoạch khoa học, chặt chẽ, thống nhất. Đồng thời phải chủ động và đồng bộ trong triển khai thực hiện, tạo điều kiện để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học tập lẫn nhau; phát huy thế mạnh của từng đơn vị để hỗ trợ nhau trong thực hiện phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Hằng năm, Cụm công đoàn phía Nam phải lựa chọn một mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả để các đơn vị tham quan, học tập, lan tỏa, nhân rộng trong các đơn vị của Cụm. Ngay trước Tết Nguyên đán 2027, cơ quan chính trị Binh đoàn 15 phối hợp tổ chức thành công chương trình Tết sum vầy.