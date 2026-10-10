Lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam

Trong chiều 10/10, 15 gương mặt trẻ tiêu biểu có đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam đã được tôn vinh, nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

3 trong số 15 gương mặt trẻ tiêu biểu nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, "Thanh niên sống đẹp" không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng.

Sau 10 năm, giải thưởng này đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu, từ Trưởng bản Mùa A Thi kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đến những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy…

Năm 2026, Ban tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên; trong đó có 8 cá nhân dưới 18 tuổi, 1 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Mường, Thái, Mông, Tày, Dao, Khơ Mú) và 6 cá nhân có tôn giáo. Các đề cử trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. "Những con số ấy cho thấy tinh thần sống đẹp đang hiện diện ở mọi lứa tuổi, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao giải thưởng năm nay", anh Quy cho hay.

Trong số 15 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao giải thưởng năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam. Đó là anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, chọn cách sống đẹp lặng thầm mà bền bỉ. Từ tháng 7/2022, anh duy trì mô hình "Nuôi em Công an", đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi. Nay có em đã có việc làm, có em đỗ trường phổ thông dân tộc nội trú và học tập tốt. Với các em, anh là người đã giúp các em tin rằng tương lai vẫn đang mở ra phía trước.

Hay như anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai lần anh tạm rời bục giảng để tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Tại Myanmar năm 2025, anh cùng đồng đội trực tiếp tìm kiếm, đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát. Còn tại Venezuela năm 2026, anh cùng đồng đội thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn. "Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", đồng thời là nhiệm vụ của cấp trên giao phó, tôi luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành tốt", anh Quang cho hay.

Câu chuyện vượt lên số phận của chàng trai Đinh Viết Tường mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, nhưng vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật cũng khiến nhiều bạn trẻ xúc động. Năm 2025, Tường gây xúc động tại Tân binh toàn năng và vào Top 100; năm 2026, Tường đảm nhận vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo nơi biên giới, trong phim "Trại buôn người". Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật thông điệp "khác biệt không phải là giới hạn".

"15 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam", Bí thư Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.