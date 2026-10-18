Lan tỏa nghĩa tình quân dân trên quê hương Chiến khu 8

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình.

Diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 (20/10/1946 - 20/10/2026), chương trình không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho người dân, còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng từng chở che, nuôi dưỡng lực lượng vũ trang.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và đền ơn đáp nghĩa là những việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi căn nhà được trao tặng, mỗi phần quà hay công trình phục vụ cộng đồng đều gửi gắm tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội với nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Ban liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của cơ quan.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục hướng về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của người dân, bảo đảm các hoạt động hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả. Đối với địa phương, cần quản lý, sử dụng tốt các công trình, trang thiết bị được trao tặng; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công và các đối tượng còn khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan, đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 900 người dân, với kinh phí 450 triệu đồng; trao kinh phí xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, nhà "Tình nghĩa Quân - Dân", nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 1,92 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà 8 tập thể, 800 hộ gia đình trên địa bàn xã Nhơn Ninh, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Dịp này, các đơn vị còn khởi công 2 công trình văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời với kinh phí 400 triệu đồng; trao tặng Trạm Y tế xã 5 bộ máy vi tính trị giá 125 triệu đồng; đồng thời khánh thành, bàn giao 6 căn nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho các hộ dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh, trong chương trình dân vận, chính sách nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Cùng ngày, các đại biểu dâng hoa, hương tại Nhà bia tưởng niệm, tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 và dự họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của cơ quan.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 trong việc tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh; đồng thời khơi dậy trách nhiệm tiếp nối những giá trị truyền thống quý báu. Việc gìn giữ truyền thống không chỉ dừng lại ở bảo tồn tư liệu, hiện vật hay nhắc nhớ những dấu mốc lịch sử, quan trọng hơn là chuyển hóa những giá trị ấy thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, chăm lo đời sống nhân dân và vun đắp tình đoàn kết quân - dân.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Trọng Nghĩa, Trưởng Ban liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8 ôn lại chặng đường hình thành, chiến đấu, trưởng thành của cơ quan qua những giai đoạn lịch sử đầy gian khó nhưng vẻ vang của lực lượng vũ trang Nam Bộ. Ngày 20/10/1946, Phòng Chính trị Chiến khu 8 được thành lập tại vùng Đồng Tháp Mười, nay thuộc địa bàn xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển của Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8, tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh về quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của cơ quan.

Ra đời trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cơ quan đảm nhiệm nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Chiến khu 8. Trong điều kiện chiến trường còn nhiều thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ vừa xây dựng tổ chức vừa bám sát đơn vị và địa bàn, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin, ý chí chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành.

Sau những thay đổi về tổ chức chiến trường, năm 1961, cơ quan chính trị Quân khu 8 được tái lập. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cơ quan tiếp tục phát triển về tổ chức, lực lượng và nhiệm vụ; tham mưu xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, củng cố tổ chức Đảng, hướng dẫn thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng trên địa bàn.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Chính trị Quân khu 8 đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, kiên trì bám trụ chiến trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những đóng góp đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, còn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự đùm bọc, chở che của nhân dân địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viết sổ lưu niệm tại Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8, ghi dấu chuyến thăm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của cơ quan.

Trong hành trình ấy, Nhơn Ninh và vùng Đồng Tháp Mười là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của cơ quan. Những căn hầm bí mật, bữa cơm sẻ nửa, những chuyến đò đưa cán bộ qua sông cùng sự hy sinh thầm lặng của nhiều gia đình đã góp phần bảo vệ, nuôi dưỡng lực lượng cách mạng. Tình cảm son sắt của nhân dân trở thành điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, đồng thời bồi đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Sau ngày đất nước thống nhất, Cục Chính trị Quân khu 8 và Cục Chính trị Quân khu 9 được hợp nhất, tổ chức thành Cục Chính trị Quân khu 9. Dù tổ chức và tên gọi cũ không còn, những giá trị truyền thống của Cơ quan Chính trị Quân khu 8 vẫn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế thừa, phát huy trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 tại Nhơn Ninh là nơi lưu giữ những dấu mốc lịch sử, hình ảnh, tư liệu và hiện vật gắn với quá trình hoạt động của cơ quan. Việc bảo tồn, phát huy giá trị của nhà truyền thống góp phần gìn giữ ký ức lịch sử; đồng thời tạo địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ, giúp mỗi người hiểu hơn những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước cũng như tình cảm sâu nặng mà nhân dân đã dành cho cách mạng.

Các hoạt động dân vận, chính sách kết hợp với họp mặt truyền thống tại Nhơn Ninh mang ý nghĩa thiết thực, kết nối sự tri ân quá khứ với trách nhiệm trong hiện tại. Qua đó, góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.