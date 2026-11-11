Lan tỏa nghĩa tình quân dân

Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2026 (từ ngày 1 đến 31-7) tại phường Lạng Giang, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 673 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Với hơn 900 ngày công lao động, bộ đội tham gia vệ sinh môi trường, phát quang cây cối; củng cố, sửa chữa và trồng hoa tại 5 nhà văn hóa thôn, 5 sân bóng; chăm sóc, chỉnh trang 4 phần mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 4 nghĩa trang liệt sĩ. Đơn vị tu sửa, đắp ốp 25km đường giao thông nông thôn; khơi thông 15km kênh mương; cải tạo cảnh quan tại 5 trường học; sửa chữa bàn ghế của 8 phòng học; hỗ trợ 10 gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, chăm sóc vườn đồi, hoa màu; cắt tóc miễn phí, phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương... Qua từng phần việc cụ thể, tình cảm gắn bó giữa bộ đội với nhân dân ngày càng được vun đắp. Trung sĩ Vũ Tiến Đạt, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Được đơn vị giao nhiệm vụ tham gia công tác dân vận, tôi thấy rất vinh dự và tự hào. Mỗi phần việc giúp chúng tôi hiểu dân hơn, gần dân hơn và thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với nhân dân”.

Lãnh đạo Lữ đoàn 673 động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác dân vận, tháng 7-2026.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 673 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Hưởng ứng Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước", từ đầu năm 2026 đến nay, Lữ đoàn 673 đã huy động 50 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 350 ngày công, hỗ trợ 4 hộ dân tại xã Lạng Giang (nay là phường Lạng Giang) xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trước đó, cuối tháng 11-2025, khi mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (nay là TP Bắc Ninh), đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Lạng Giang, xã Tiên Lục và phường Kinh Bắc huy động gần 500 ngày công giúp nhân dân khắc phục các điểm sạt lở, thu hoạch hoa màu, giải quyết khó khăn sau thiên tai, góp phần giảm thiệt hại, sớm ổn định đời sống.

Lãnh đạo xã Lạng Giang (nay là phường Lạng Giang), TP Bắc Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 673 thực hiện nhiệm vụ dân vận, tháng 7-2026.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lưu Văn Cảo, Chính ủy Lữ đoàn 673 khẳng định: Đơn vị luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận; ở đâu nhân dân gặp khó khăn, ở đó bộ đội sẵn sàng có mặt, chia sẻ, hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đây cũng là cơ sở để tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội.

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 673 đã góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Từ những con đường được tu sửa, những mái nhà được củng cố đến các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, mỗi phần việc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của bộ đội với nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.