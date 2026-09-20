Lan tỏa nghĩa tình mô hình 'Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo'

Đó là khẳng định của ông Đinh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tại Chương trình "Tháng Tám nghĩa tình" do Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức ngày 20/9. Chương trình diễn ra tại chùa Quê Hương (xã Tam Nông) nhằm thực hiện nội dung "Đồng hành về an sinh xã hội" của mô hình "Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo".

Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với các tổ chức tôn giáo và bà con nhân dân.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng tăng, ni, phật tử, đội ngũ y, bác sĩ phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 hộ nghèo ở các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ và tổ chức chương trình Tết Trung thu, trao tặng học bổng cho học sinh các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ, Phú Cường. Người dân được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng và thao tác các ứng dụng chuyển đổi số phổ biến hiện nay.

Chư ni hỗ trợ lực lượng công an Đồng Tháp phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho bà con nhân dân.

Ông Đinh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nêu rõ, mô hình "Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo" đã được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đối với đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân, thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng. Ông kêu gọi đồng bào các tôn giáo và nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời, đẹp đạo; tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay thực hiện hiệu quả công cuộc chuyển đổi số. Đồng bào các tôn giáo, nhân dân phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Người dân các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ (Đồng Tháp) nhận quà tại chương trình.

Mô hình "Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo" gồm 3 nội dung trọng tâm. Đó là "Đồng hành về an ninh trật tự", đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống bình yên, an toàn để nhân dân yên tâm học tập, lao động sản xuất, sinh hoạt và thực hiện tốt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. "Đồng hành về an sinh xã hội" thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. "Đồng hành về chuyển đổi số", hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, ứng dụng công nghệ số vào đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.