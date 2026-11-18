Festival nhân ái 2026, lan tỏa nghĩa tình, kết nối yêu thương. Thực hiện: MẠNH THẮNG

Điểm nhấn là chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng” tại phường Vũng Tàu, xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc. Ban tổ chức huy động 30 xe bán tải trao 600 phần quà, tổng trị giá 510 triệu đồng. Mỗi phần quà trị giá 850.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt. Chương trình còn triển khai 20 xe cắt tóc lưu động phục vụ miễn phí người dân khó khăn.

Ban tổ chức tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Vũng Tàu, đặt mục tiêu tiếp nhận ít nhất 500 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh.

Người dân tham gia hiến máu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, nhấn mạnh, Festival Nhân ái 2026 là dịp kết nối những tấm lòng thiện nguyện, huy động nguồn lực chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những hành động thiết thực.

Đại diện Ban tổ chức cùng các nhà hảo tâm trao tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Từ những phần quà nghĩa tình, giọt máu hiến tặng đến kỹ năng sơ cấp cứu, mỗi hoạt động đều góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái và nghĩa tình. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM mong muốn tinh thần sẻ chia tiếp tục được duy trì, lan tỏa trong đời sống, để ngày càng có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ.

Tập huấn sơ cấp cứu tại chương trình

Trong hai ngày 17 và 18-11, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức 29 lớp tập huấn sơ cấp cứu tại 29 xã, phường thuộc TPHCM, thu hút gần 1.000 người tham gia. Hoạt động giúp người dân trang bị kỹ năng xử trí ban đầu khi xảy ra tai nạn, sự cố, thiên tai, chủ động bảo vệ bản thân và hỗ trợ người gặp nạn.

Festival Nhân ái 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TPHCM (15-1-1977 – 15-1-2027).

Với thông điệp kết nối nguồn lực, lan tỏa hành động nhân ái, chung tay chăm lo Tết năm 2027, các cấp hội phấn đấu vận động 40.000 phần quà Tết cho người khó khăn. Đến nay, Thành hội đã vận động đăng ký ủng hộ 7.000 phần quà, các cấp hội cơ sở và đơn vị trực thuộc vận động gần 30.000 phần quà, tổng trị giá hơn 27 tỷ đồng.

Người dân được cắt tóc miễn phí tại chương trình

Ngày 19-11, Festival tiếp tục với chương trình đi bộ đồng hành dự kiến thu hút khoảng 10.000 người, vận động ít nhất 10.000 phần quà Tết; diễn tập cứu nạn, sơ cấp cứu người đuối nước, ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu và tổ chức không gian kết nối nhân ái.