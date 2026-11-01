Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ Công an Sơn La qua hoạt động hiến máu tình nguyện

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Mỗi đơn vị máu được trao đi là thêm một cơ hội sống cho người bệnh đang cần được tiếp nhận máu.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La hưởng ứng ngày hội hiến máu.

Cán bộ đoàn viên thanh niên Công an Sơn La tích cực tham gia hiến máu.

Hoạt động hiến máu thể hiện tinh thần sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng của người chiến sĩ Công an.

Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, hoạt động còn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và người dân về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện.

Thông qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ Công an Sơn La tiếp tục được lan tỏa với những việc làm cụ thể, thiết thực, không chỉ tận tụy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.