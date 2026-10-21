Lan tỏa nghị quyết đến đoàn viên

Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Giày Chung Jye Chi nhánh Sơn Dương tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Thay vì tiếp nhận nghị quyết qua những buổi quán triệt truyền thống, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh có thêm một cách tiếp cận linh hoạt, thuận tiện thông qua cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Với hình thức thi trên nền tảng số, những nội dung quan trọng của nghị quyết được truyền tải gần gũi, thiết thực hơn, gắn với nhận thức và trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hà Văn Vỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: “Cuộc thi diễn ra từ ngày 28-9 đến ngày 7-10-2026, dự kiến tổng kết và trao giải vào cuối tháng 10-2026. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đến cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền của tổ chức Công đoàn. Việc tổ chức cuộc thi càng có ý nghĩa trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, nhiều đơn vị hành chính sáp nhập, tổ chức bộ máy công đoàn được sắp xếp, tinh gọn. Qua đó, đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động có điều kiện cập nhật những định hướng, nhiệm vụ mới, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tình hình hiện nay”.

Ngay sau khi phát động, các công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở đã chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia, lựa chọn cách triển khai phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ hơn về tổ chức Công đoàn, quyền lợi và trách nhiệm trong lao động, sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Hải Hà, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty May LGG Tuyên Quang cho biết, doanh nghiệp có trên 1.000 đoàn viên, công nhân, người lao động. Công đoàn công ty đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên tham gia cuộc thi, qua đó giúp mọi người hiểu rõ hơn những mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất là từ việc tìm hiểu nghị quyết, mỗi cán bộ công đoàn nhận thức rõ hơn trách nhiệm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây cũng là cơ sở để hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp ngày càng sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên”.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở phường Hà Giang 1 tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Không chỉ cán bộ công đoàn, cuộc thi còn mang đến cho công nhân cơ hội chủ động tiếp cận những nội dung vốn được xem là khô khan trong các văn kiện đại hội. Chị Trần Thu Hương, công nhân Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Seshin VN2 chia sẻ: “Là người lao động tham gia cuộc thi, tôi thấy rất hữu ích. Qua các câu hỏi, tôi hiểu rõ hơn về nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhất là vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ đó, tôi cũng hiểu hơn về quyền lợi, trách nhiệm của mình khi tham gia tổ chức công đoàn”.

Cùng chung nhận thức ấy, anh Hoàng Văn Tùng, công nhân Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang - Nhà máy sản xuất Thái Bình nói: “Cuộc thi giúp tôi củng cố kiến thức về tổ chức Công đoàn, hiểu thêm những định hướng hoạt động trong thời gian tới. Việc tìm hiểu nghị quyết qua hình thức trực tuyến thuận tiện, dễ tham gia, đồng thời tạo cơ hội để công nhân tự kiểm tra kiến thức và chủ động cập nhật những nội dung mới”.

Sức lan tỏa của cuộc thi bước đầu được thể hiện qua số lượng đơn vị và người tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 234 công đoàn cơ sở hưởng ứng, với 11.451 cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia, đạt 16.800 lượt dự thi. Kết quả này cho thấy sự chủ động của các cấp công đoàn trong đổi mới tuyên truyền, đưa nội dung nghị quyết đến gần hơn với đoàn viên bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc đưa nghị quyết vào thực tiễn đòi hỏi các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới, tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết bằng những hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm và quyền lợi của người lao động.