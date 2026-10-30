Lan tỏa Nghị quyết công đoàn qua cuộc thi trực tuyến

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải cho các tập thể đoạt giải.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030” được triển khai từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10/2026. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ MyAloha để thực hiện phần thiết kế kỹ thuật Cuộc thi trên Website và Fanpage Công đoàn Tuyên Quang. Ban Tổ chức đã xây dựng bộ câu hỏi gồm 68 câu, tập trung vào những nội dung trọng tâm của văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nội dung câu hỏi được thiết kế theo hướng giúp người dự thi tìm hiểu toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức Công đoàn; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuộc thi đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn tỉnh với 234/328 công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai và có đoàn viên tham gia, đạt tỉ lệ 71,3%. Có 11.451 đoàn viên, người lao động tham gia dự thi với tổng số 16.800 bài thi được gửi về hệ thống. Phần lớn các bài thi đều thể hiện sự nghiêm túc, tìm hiểu kỹ lưỡng các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang. Đã có 1.764 bài thi trả lời đúng 30/30 câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Các đại biểu với các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Đối với Cuộc thi “Sáng tạo video, clip tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2026, có 25 tác phẩm video, clip dự thi từ các cá nhân/nhóm tác giả của các CĐCS. Các tác phẩm dự thi cơ bản được đầu tư nghiêm túc từ khâu kịch bản, quay dựng hình ảnh đến âm thanh và kỹ xảo. Nhiều video, clip mang tính trực quan cao, phản ánh chân thực tác hại của thuốc lá (cả thuốc lá truyền thống và các thế hệ thuốc lá mới) đối với sức khỏe con người, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của lao động nữ, lao động trẻ. Ban giám khảo đã chấm, lựa chọn và gửi 5 tác phẩm dự thi cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030” và Cuộc thi “Sáng tạo video, clip tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2026.