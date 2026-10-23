Lan tỏa nghị lực, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

Diễn đàn diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), đồng thời đánh dấu 7 năm hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, các gương thanh niên tiêu biểu, sinh viên.

Ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu mở đầu diễn đàn. (Ảnh: Đăng Hải)

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thanh niên cần được trang bị đầy đủ hơn về tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng; đồng thời cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội. Mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và những nhu cầu khác nhau. Bởi vậy, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức các hoạt động phong trào, mà phải hướng tới những giá trị thiết thực hơn: lắng nghe thanh niên, thấu hiểu thanh niên; tạo môi trường để mỗi người trẻ được phát huy thế mạnh, đóng góp cho cộng đồng. Điều quan trọng là không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh nỗ lực của tổ chức Đoàn, Hội và bản thân mỗi thanh niên, sự chung tay của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi các nguồn lực xã hội được kết nối đúng hướng, xuất phát từ nhu cầu thực tế và được triển khai bằng tinh thần trách nhiệm, chúng ta có thể tạo ra những cơ hội phát triển bền vững hơn cho người trẻ.

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên thảo luận mở, nơi những người trẻ đến từ nhiều hoàn cảnh chia sẻ hành trình vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. (Ảnh: Đăng Hải)

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên thảo luận mở, nơi những người trẻ đến từ nhiều hoàn cảnh chia sẻ hành trình vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Đó là những thanh niên khuyết tật nỗ lực học tập, lập nghiệp; những công nhân trẻ bền bỉ lao động và những người âm thầm lan tỏa tinh thần sống đẹp, tích cực đóng góp cho xã hội. Qua đó, diễn đàn đặt ra vấn đề về trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc tạo thêm cơ hội, nguồn lực để thanh niên phát huy năng lực.

Sau 7 năm hợp tác, nhiều chương trình đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Khởi động từ năm 2020, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu và hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp. Hành trình trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” vinh danh 188 gương mặt trẻ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Từ năm 2023, “Ngày hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” đã đi qua 18 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 150.000 lượt người tham gia. Chương trình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 51.500 thanh niên, triển khai 360 gian hàng miễn phí, giảm giá và trao tặng hơn 1.000 suất quà. Trong khi đó, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” được khởi động năm 2024, dự kiến hoàn thành 22 công trình trong năm 2026.

Khởi động từ năm 2020, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu và hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp. (Ảnh: Đăng Hải)

Tháng 5/2026, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung chăm lo thanh niên công nhân, đồng hành cùng thanh niên yếu thế và thanh niên khuyết tật, tôn vinh những tấm gương sống đẹp, đồng thời phát triển không gian rèn luyện thể chất và kết nối cộng đồng.

Với hơn 70 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội và gần 100 đơn vị, tổ chức, đối tác cùng tham gia, hành trình hợp tác hướng tới mục tiêu lâu dài: kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội để thanh niên Việt Nam phát huy tiềm năng, theo đuổi khát vọng và đóng góp tích cực cho xã hội.