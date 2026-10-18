Lan tỏa Ngày hội chuyển đổi số Liên Chiểu năm 2026

Ngày hội Chuyển đổi số phường Liên Chiểu năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm những thành tựu, tiện ích của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với nhiều hoạt động nổi bật: 09 cụm trại khu dân cư; 14 gian hàng chuyển đổi số; Ra mắt VR360 Liên Chiểu, hệ thống IOC và mô hình 03 điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư và trải nghiệm dịch vụ số; Hội thi “Sắc màu chuyển đổi số Liên Chiểu”; Hội thi văn nghệ quần chúng các cụm dân cư.

Các đại biểu tham dự Ngày hội kích hoạt ra mắt các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn phường Liên Chiểu.

Lãnh đạo UBND phường Liên Chiểu cho biết, các hoạt động tại Ngày hội không chỉ tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong cộng đồng. Đặc biệt, việc ra mắt các nền tảng và mô hình hỗ trợ chuyển đổi số thể hiện quyết tâm của phường Liên Chiểu trong đổi mới phương thức quản lý, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, trong thời gian đến, phường Liên Chiểu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng và dịch vụ số; cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng UBND phường Liên Chiểu 5 bộ máy vi tính phục vụ chuyển đổi số tại khu dân cư.

Công an phường Liên Chiểu hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, Thành đoàn Đà Nẵng đã trao tặng UBND phường Liên Chiểu 5 bộ máy tính phục vụ chuyển đổi số tại khu dân cư.

PHƯƠNG KIẾM