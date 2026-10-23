Lan tỏa nét đẹp văn hóa trong môi trường học đường

Niềm vui tràn ngập trong mỗi giờ học ở Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng.

Mới hơn 6 giờ sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, cổng Điểm trường THCS Gia Sàng cũ, nay thuộc Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng, đã rộn ràng bước chân học sinh. Ngay tại cổng, các cô giáo đứng chờ, nở nụ cười tươi và đặt tay lên ngực trái để chào đón từng em. Đáp lại, các em cũng đặt tay lên ngực trái, cúi đầu lễ phép chào thầy, cô.

Từ khi sáp nhập, nét văn hóa đẹp này được lan tỏa từ điểm trường trung tâm đến điểm trường Gia Sàng. Điều đáng mừng là chỉ sau chưa đầy 2 tháng, cả giáo viên và học sinh đã quen với cách chào hỏi thân thiện, thể hiện tình cảm yêu mến và sự trân trọng dành cho nhau.

Cô giáo Dương Ngọc Lan, Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng, chia sẻ: Chào đón các em đến trường bằng sự yêu thương, chúng tôi đã nhận lại những tình cảm chân thành từ học sinh của mình. Điều đáng quý nhất chính là học sinh bắt nhịp rất nhanh và đang cùng thầy, cô giáo lan tỏa nét đẹp này đến với tất cả mọi người.

Không chỉ giáo viên và học sinh, nhiều phụ huynh cũng phấn khởi khi thấy con em mình hào hứng đón nhận, thực hành nét văn hóa này. Theo chị Ngô Thị Thúy, phụ huynh học sinh, các con không chỉ lễ phép ở trường, ở nhà mà còn cả khi ra ngoài xã hội.

Trong đời sống thường nhật, chào hỏi không đơn thuần là phép lịch sự mà còn góp phần hình thành nhân cách, xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường. Một lời chào lễ phép thể hiện sự tôn trọng, lòng kính trọng của học sinh đối với thầy cô và người lớn tuổi, đồng thời cụ thể hóa đạo lý “Tiên học lễ, hậu học văn”.

Em Bàng Trâm Anh, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng, bày tỏ: Cúi đầu chào thầy, cô giáo là cách đơn giản nhất để chúng em tri ân những người đã truyền đạt tri thức và dìu dắt mỗi bước trưởng thành của mình.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng luôn vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bè bạn.

Khi thầy cô chủ động làm gương bằng những cử chỉ thân thiện, yêu thương, học sinh cũng dễ dàng tiếp nhận và làm theo. Từ những lời chào mỗi ngày, khoảng cách giữa giáo viên và học sinh được thu hẹp, các mối quan hệ trong trường thêm gắn bó, gần gũi. Thói quen này còn giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tự tin hơn trong giao tiếp, từng bước hình thành phong thái lịch sự, văn minh.

Từ môi trường văn hóa được xây dựng tại ngôi trường có hơn 660 học sinh trước đây, nét đẹp ấy nay đã lan tỏa đến hơn 2.230 học sinh của Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng sau sáp nhập. Kết quả đó gắn liền với tâm huyết của cô hiệu trưởng Bùi Thị Thanh Hoàn, người luôn mong muốn xây dựng một ngôi trường hạnh phúc.

Ngay từ năm 2022, cô Hoàn đã triển khai sáng kiến kinh nghiệm mang tên “Xây dựng trường học hạnh phúc bắt đầu bằng sự yêu thương, tôn trọng”. Cô chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu tiên, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và cộng đồng về những thay đổi thực hiện mô hình trường, lớp học hạnh phúc”.

Từ sự kiên trì vun đắp bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, nét đẹp chào hỏi đã trở thành thói quen trong môi trường học đường tại các điểm trường. Những lời chào ân cần mỗi ngày không chỉ góp phần xây dựng nếp sống văn minh mà còn nuôi dưỡng sự gắn kết, tinh thần đoàn kết và ý thức ứng xử có trách nhiệm trong mỗi học sinh.

Đó cũng là nền tảng để Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn, nơi thầy cô và học sinh cùng cảm nhận niềm vui, hạnh phúc khi đến trường.