Tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống

Trong bức tranh đa sắc màu của văn hóa Việt Nam, dân tộc Thái có nhiều giá trị truyền thống đặc sắc, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đó là những điệu xòe đoàn kết, tiếng khắp trữ tình, trang phục áo cóm duyên dáng cùng những phong tục, tập quán gắn bó với đời sống cộng đồng.

Những nét văn hóa ấy được tái hiện tại chương trình “Lan tỏa Di sản Văn hóa Thái – Chào Tân sinh viên 2026” do Nhóm Sinh viên Dân tộc Thái tại Hà Nội tổ chức ngày 22/11.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tái hiện nghi lễ Tẳng cẩu, phong tục búi tóc ngược lên đỉnh đầu dành cho người phụ nữ Thái Đen sau khi kết hôn. Không đơn thuần là một nghi thức làm đẹp, Tẳng cẩu còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, thể hiện tình trạng hôn nhân và bản sắc văn hóa dân tộc.

Tái hiện lễ Tẳng cẩu của người Thái đen.

Theo phong tục truyền thống, trong lễ Tẳng cẩu, người phụ nữ được gội đầu, chải tóc và búi tóc ngược lên đỉnh đầu. Nghi thức do người phụ nữ được lựa chọn, có gia đình êm ấm, hạnh phúc thực hiện. Sau khi búi tóc, chiếc trâm cài được sử dụng để cố định và làm đẹp cho mái tóc. Từ đó, búi tóc trở thành dấu hiệu nhận biết người phụ nữ đã lập gia đình, đồng thời thể hiện nét riêng trong bản sắc văn hóa của người Thái Đen.

Việc tái hiện nghi lễ tại chương trình giúp người tham dự, nhất là các bạn trẻ, hiểu thêm về ý nghĩa của phong tục truyền thống. Qua đó, những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu bằng lời kể mà còn được truyền tải thông qua hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái.

Bên cạnh nghi lễ Tẳng cẩu, chương trình còn có các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, múa xòe, nhảy sạp, giao lưu văn nghệ và tìm hiểu văn hóa Thái. Những vòng xòe nắm tay đoàn kết, những bước nhảy sạp rộn ràng tạo nên không khí gần gũi, giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn sức sống của văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại.

Thạc sĩ, chuyên gia văn hóa Hà Trung (bên phải) viết chữ Thái cổ tặng đại biểu.

Đặc biệt, không gian giao lưu còn có sự tham gia của các nhóm văn hóa dân tộc Mông, Dao, Sán Dìu... Sự giao thoa giữa các sắc màu văn hóa góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt và cùng gìn giữ những giá trị truyền thống.

Vòng xòe đoàn kết trong buổi giao lưu văn hóa Thái.

Chị Lường Thị Tú Quyên, đại diện Nhóm Sinh viên Dân tộc Thái tại Hà Nội cho biết, sau 8 năm hình thành và phát triển, nhóm đã trở thành cầu nối để sinh viên người Thái từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu và xây dựng cộng đồng tại Thủ đô.

Chị Lường Thị Tú Quyên, đại diện Nhóm Sinh viên Dân tộc Thái tại Hà Nội.

Theo chị Lường Thị Tú Quyên, thông qua các hoạt động văn hóa, nhóm mong muốn giúp các bạn sinh viên thêm tự tin, tự hào về nguồn cội, không mặc cảm vì mình là người dân tộc thiểu số. Các bạn trẻ có thể tự tin mặc trang phục truyền thống, giới thiệu và quảng bá nét đẹp văn hóa Thái trong học tập, công việc cũng như các hoạt động xã hội.

“Đây cũng là dịp để kết nối sinh viên dân tộc Thái với sinh viên các dân tộc khác, cùng đoàn kết, hỗ trợ nhau tiến bộ hơn trong học tập và công việc”, chị Lường Thị Tú Quyên chia sẻ.

Đại tá, NSND Vi Hoa thể hiện những ca khúc về núi rừng Tây Bắc.

Kết nối cộng đồng, tiếp “lửa” sinh viên xa quê

Không chỉ hướng tới bảo tồn và quảng bá di sản, chương trình còn mang ý nghĩa chào đón các tân sinh viên dân tộc Thái từ nhiều địa phương về Hà Nội học tập. Với những người trẻ lần đầu sống xa gia đình, việc tìm được một cộng đồng đồng hương, đồng dân tộc để chia sẻ, giúp đỡ là nguồn động viên tinh thần thiết thực.

Sinh viên Lò Thị Huệ Chi, quê Sơn La, chia sẻ, được hòa mình vào những điệu xòe, điệu múa và tiếng hát mang bản sắc dân tộc giúp em cảm nhận không khí gần gũi như đang ở quê nhà. Đặc biệt, việc cùng các bạn nắm tay trong vòng xòe, giao lưu với sinh viên người Mông, Dao, Sán Dìu… giúp em có thêm cơ hội kết bạn, hiểu biết về văn hóa các dân tộc và thêm tự hào về bản sắc của mình.

Bà Cầm Thị Lan, đại diện Nhóm Giao lưu Văn hóa Thái Việt Nam.

Bà Cầm Thị Lan, đại diện Nhóm Giao lưu Văn hóa Thái Việt Nam bày tỏ niềm tự hào về kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp ấy.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, Ban tổ chức còn trao quà động viên những tân sinh viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và rèn luyện.

Chương trình được tổ chức với mong muốn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch theo Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thông qua hoạt động giao lưu, trải nghiệm và kết nối, chương trình góp phần đưa di sản văn hóa Thái đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để những người con dân tộc Thái xa quê gặp gỡ, chia sẻ và thêm gắn bó với cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trong đời sống tại Thủ đô.