Sau các vòng sơ khảo và bán kết, 19 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết, tranh tài qua các phần thi trình diễn trang phục áo bà ba, áo dài và ứng xử. Các phần thi góp phần thể hiện sự tự tin, duyên dáng, kiến thức, năng khiếu cũng như tình cảm, sự hiểu biết của thí sinh đối với quê hương 18 thôn Vườn Trầu.

19 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết Hội thi “Thanh lịch Đất Vườn Trầu” lần thứ I năm 2026.

Bà Trần Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Hội thi “Thanh lịch Đất Vườn Trầu” lần thứ I năm 2026 là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Tuần văn hóa - Đại đoàn kết và các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó, địa phương mong muốn tạo không gian văn hóa, nghệ thuật, lan tỏa hình ảnh quê hương 18 thôn Vườn Trầu giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc và nghĩa tình.

Bà Trần Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu.

Theo bà Trần Thúy Hương, Hội thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt thanh niên tiêu biểu hội tụ vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ, tài năng và sự tự tin, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Bà Điểm năng động, thanh lịch, giàu bản sắc, có trách nhiệm với cộng đồng.

Ngay từ khi phát động, Hội thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thanh niên nam, nữ trên địa bàn xã. Các vòng thi được xây dựng gắn với văn hóa, truyền thống địa phương, từ kiến thức về lịch sử 18 thôn Vườn Trầu, trình diễn trang phục, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo đến kỹ năng têm trầu và thể hiện năng khiếu tại vòng bán kết.

Các thí sinh tranh tài phần thi trình diễn trang phục áo bà ba.

Ở vòng chung kết, các thí sinh tiếp tục thể hiện nét duyên dáng, thanh lịch qua trang phục áo bà ba, áo dài và phần thi ứng xử. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo lựa chọn những thí sinh nổi bật để trao các danh hiệu của Hội thi.

Các thí sinh tranh tài phần thi trình diễn trang phục áo dài .

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi kỳ vọng, sau chương trình, các thí sinh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào thanh niên và các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Bà Điểm ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Hội thi cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật “Bản hùng ca Nam kỳ - Tinh hoa Văn hóa Việt” diễn ra ngày 22/11 là chuỗi hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, nâng cao đời sống tinh thần người dân, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về vùng đất Bà Điểm giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với dấu ấn lịch sử 18 thôn Vườn Trầu.