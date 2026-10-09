Lan tỏa nếp sống xanh và an toàn

Hội LHPN phường Mũi Né tổ chức hoạt động đổi rác tái chế lấy cây xanh và giỏ nhựa

Xây dựng nếp sống xanh tại mỗi gia đình

Tại phường Mũi Né, mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế - hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn” vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường triển khai tại Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 10. Không chỉ là nơi tập kết chai nhựa, giấy, lon hay những vật dụng có thể tái chế, “Ngôi nhà xanh” đã biến những phế liệu tưởng như bỏ đi thành nguồn quỹ để sẻ chia với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ mô hình này, hội viên, phụ nữ và người dân được vận động phân loại rác ngay tại gia đình, thu gom riêng những loại rác có thể tái chế rồi đưa về điểm tập kết. Cách làm này tạo ra sự thay đổi ngay từ chính mỗi căn bếp, mỗi gia đình. Bà Lê Thị Thu Hải - Chủ tịch Hội LHPN phường Mũi Né cho biết: “Khi người dân nhận ra ý nghĩa từ mô hình, họ sẽ tích cực tham gia. Hội sẽ tiếp tục vận động để hội viên duy trì việc thu gom, phân loại, sau đó từng bước nhân rộng ra các chi hội khác trên địa bàn”.

Phụ nữ Mũi Né thu gom rác thải nhựa để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn

Không chỉ bắt đầu từ câu chuyện rác thải, tại xã Tuyên Quang, cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an” lại được đưa vào từng gia đình gắn với an toàn thực phẩm, chăm sóc trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc theo cách “mưa dầm thấm lâu”. Theo bà Nguyễn Đỗ Ngọc Phượng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tuyên Quang, tuyên truyền là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thói quen của hội viên, phụ nữ. Hội đã tổ chức 1 lớp tập huấn, 25 buổi tuyên truyền đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” cho gần 1.500 cán bộ, hội viên; trao 290 giỏ nhựa đi chợ và 180 chai nước rửa chén, nước lau sàn. Qua đó, khuyến khích chị em thay đổi từ những việc nhỏ trong sinh hoạt, hướng đến cách tiêu dùng an toàn, tiết kiệm, thân thiện.

Tuyến đường vào thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn rực rỡ sắc màu của hoa hoàng yến

Những đổi thay nâng chất lượng cuộc sống

Tại xã Hồng Sơn, cuộc vận động lại được gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững do UBND xã phát động. Những con đường hoa là một trong những dấu ấn dễ nhận thấy nhất từ sự tham gia của phụ nữ. Ở đây, các thôn đều có ít nhất một tuyến đường hoa do hội viên trồng, chăm sóc và cùng nhau gìn giữ. Từ những khoảng đất ven đường, những mảng xanh nối dài làm thay đổi cảnh quan làng quê. Bà Hoàng Thị Thiếp, thôn Suối Đá bày tỏ: “Mỗi người góp một chút công, lâu dần những tuyến đường cũng xanh, sạch và đẹp hơn. Khi đường làng có hoa, ý thức giữ gìn cảnh quan chung của người dân cũng được nâng lên”.

Từ làm đẹp cảnh quan, phụ nữ Hồng Sơn còn hướng đến mục tiêu thiết thực hơn là giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Hiện xã còn gần 500 hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Vì vậy, Hội LHPN xã tập trung phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phát triển sinh kế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng và khởi sự kinh doanh; hướng dẫn các gia đình chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần. Ngoài ra, tiếp tục giám sát, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi bò giúp chị em có thêm kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Hội LHPN xã Tuyên Quang trao tặng giỏ nhựa cho hội viên sử dụng trong sinh hoạt

Từ những việc làm cụ thể ở mỗi chi hội, các tiêu chí của cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an” đang dần trở thành thói quen trong đời sống. Những thay đổi bắt đầu từ điều nhỏ nhưng khi được cộng hưởng sẽ tạo nên một diện mạo xanh hơn, an toàn hơn tại các địa phương ở Lâm Đồng.

Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” do Hội LHPN tỉnh phát động, được lồng ghép trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, với các tiêu chí:

5 không: không nghèo; không bạo lực; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học; không lãng phí. 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. 3 an: an toàn, an tâm, an sinh.