Lan tỏa nếp sống văn hóa ở Hà Long

Các thành viên CLB Cồng chiêng thôn Nghĩa Đụng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Ông Bùi Văn Toàn, Trưởng thôn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng Nghĩa Đụng, cho biết: “Thôn hiện có 600 hộ với 2.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mường chiếm 80%. Với niềm tự hào về bản sắc văn hóa, người dân trong thôn luôn có ý thức gìn giữ tiếng nói, trang phục và các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, việc thành lập đội văn nghệ, CLB Cồng chiêng Nghĩa Đụng đã tạo sân chơi bổ ích, thu hút được nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi tham gia. Để rồi vào những buổi tối tại nhà văn hóa thôn lại rộn ràng tiếng cồng chiêng, những điệu múa, lời ca, góp phần gắn kết cộng đồng và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân”.

Là người tâm huyết với việc gìn giữ bản sắc của đồng bào dân tộc Mường, bà Bùi Thị Quang, chia sẻ: “Nhận thức rõ vai trò của cồng chiêng trong đời sống văn hóa của dân tộc Mường, tôi cùng với các thành viên trong CLB Cồng chiêng Nghĩa Đụng tích cực luyện tập các bài cồng, chiêng truyền thống và tham gia biểu diễn tại các sự kiện của địa phương. Chúng tôi còn chú trọng truyền dạy cho thế hệ trẻ các làn điệu hát xường, nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng, qua đó góp phần gìn giữ và trao truyền những nét văn hóa truyền thống cho thế hệ sau”.

Cùng với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, người dân cũng tích cực thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và xã hội hóa, thôn đã đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, sân chơi, nhờ đó phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Đến nay, toàn thôn có 86% gia đình văn hóa, 47% gia đình thể thao, những kết quả đó cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống của người dân, xã Hà Long chú trọng tuyên truyền gắn việc làm cụ thể phù hợp với thực tiễn của từng khu dân cư. Ông Tống Văn Giang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hà Long cho biết: "Ngay từ đầu năm, xã Hà Long đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, các buổi họp ở thôn về mục đích, ý nghĩa của phong trào để người dân biết và thực hiện hiệu quả. Xã cũng quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đến nay, 9/9 thôn có nhà văn hóa hoạt động thường xuyên, đạt chuẩn theo quy định”.

Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã ngày càng phát triển. Toàn xã duy trì 4 CLB liên thế hệ, 17 CLB dưỡng sinh, 17 CLB dân vũ, 17 CLB bóng chuyền hơi với nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi tham gia. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Qua bình xét, hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa ở xã đạt 87%. Các gia đình văn hóa tiêu biểu là những gia đình không chỉ phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Bên cạnh đó, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được xã quan tâm thông qua việc duy trì tổ chức các lễ hội như: đình Quan Chiêm vào ngày 16/1 âm lịch; đền Rồng, Đền nước ngày 24/2 âm lịch, đền Quan Hoàng Triệu Tường ngày 24/3 âm lịch..., góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Từ những cách làm thiết thực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Hà Long đã đi vào nền nếp từ trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Qua đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.