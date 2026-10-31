Lan tỏa mô hình 'Vì cổng trường bình yên'

Cổng Trường THPT Phạm Phú Thứ giảm bớt tình trạng ùn tắc giờ cao điểm. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Sức trẻ kết hợp công nghệ

Tại Trường THPT Sơn Trà (phường An Hải), mỗi ngày có khoảng 30 đoàn viên túc trực từ 15 đến 30 phút trước và sau giờ học để phân luồng, nhắc nhở phụ huynh đỗ xe đúng quy định.

Tham gia đội hình, em không chỉ được góp sức giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường mà còn ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Em Dương Ngọc Thiên Phúc, học sinh lớp 12/1

Theo Phó Bí thư Đoàn trường Đoàn Thị Kim Nhung, hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc giữ gìn trật tự khu vực cổng trường.

CLB AI-Robotics nghiên cứu phần mềm “Hệ thống quản lý thông tin phương tiện đến trường” hỗ trợ theo dõi, quản lý phương tiện của học sinh. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đáng chú ý, Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh) lại ghi dấu ấn bằng việc ứng dụng công nghệ. Dữ liệu phương tiện của học sinh được quản lý trên phần mềm “Hệ thống quản lý thông tin phương tiện đến trường” do chính Câu lạc bộ AI-Robotics của trường nghiên cứu, xây dựng.

Bên cạnh việc phối hợp lực lượng Công an điều tiết giao thông, tình nguyện viên sẽ chụp ảnh các trường hợp vi phạm, chuyển vào phần mềm để đối chiếu dữ liệu. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh có biện pháp xử lý phù hợp.

Ý tưởng xây dựng phần mềm xuất phát từ việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Với mong muốn tạo ra một sản phẩm công nghệ hữu ích cho đời sống, chúng em nghiên cứu, phát triển ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh. Em Hồ Ngọc Toàn, thành viên Câu lạc bộ AI-Robotics

Bí thư Đoàn trường Phan Công Hậu đánh giá, việc học sinh tự nghiên cứu phần mềm không chỉ tạo thêm công cụ quản lý hiệu quả mà còn khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo.

Đồng bộ triển khai tại cơ sở

Tại xã Thạnh Bình, mô hình đang được triển khai đồng bộ tại 4 trường học. Bí thư Đoàn xã Trần Quốc Vũ cho hay, đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn phân luồng.

Đội hình “Vì cổng trường bình yên” nhắc nhở học sinh giữ gìn an toàn giao thông trước cổng trường. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đặc biệt tại Trường Tiểu học Mính Viên, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vào giờ tan tầm, việc bố trí lực lượng hỗ trợ đã giúp hạn chế ùn tắc, tạo điều kiện để học sinh ra về an toàn.

Lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng quy định. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đánh giá về mô hình, Phó Bí thư Thành đoàn Lê Kim Thường khẳng định, “Vì cổng trường bình yên” đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Việc bố trí lực lượng không chỉ duy trì trật tự mà còn hướng đến thay đổi thói quen, nâng cao ý thức giao thông của phụ huynh và học sinh. Bất chấp thời tiết bất lợi, đoàn viên thanh niên vẫn tích cực bám chốt, thể hiện tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

[VIDEO] - Hiệu quả mô hình “Vì cổng trường bình yên”: