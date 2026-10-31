Lan tỏa mô hình 'Vì cổng trường bình yên'
Phát huy tinh thần xung kích, các tổ chức Đoàn trên địa bàn thành phố tích cực triển khai mô hình “Vì cổng trường bình yên”. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và xây dựng môi trường học đường văn minh.
Sức trẻ kết hợp công nghệ
Tại Trường THPT Sơn Trà (phường An Hải), mỗi ngày có khoảng 30 đoàn viên túc trực từ 15 đến 30 phút trước và sau giờ học để phân luồng, nhắc nhở phụ huynh đỗ xe đúng quy định.
Tham gia đội hình, em không chỉ được góp sức giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường mà còn ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông.
Em Dương Ngọc Thiên Phúc, học sinh lớp 12/1
Theo Phó Bí thư Đoàn trường Đoàn Thị Kim Nhung, hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc giữ gìn trật tự khu vực cổng trường.
Đáng chú ý, Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh) lại ghi dấu ấn bằng việc ứng dụng công nghệ. Dữ liệu phương tiện của học sinh được quản lý trên phần mềm “Hệ thống quản lý thông tin phương tiện đến trường” do chính Câu lạc bộ AI-Robotics của trường nghiên cứu, xây dựng.
Bên cạnh việc phối hợp lực lượng Công an điều tiết giao thông, tình nguyện viên sẽ chụp ảnh các trường hợp vi phạm, chuyển vào phần mềm để đối chiếu dữ liệu. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh có biện pháp xử lý phù hợp.
Ý tưởng xây dựng phần mềm xuất phát từ việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Với mong muốn tạo ra một sản phẩm công nghệ hữu ích cho đời sống, chúng em nghiên cứu, phát triển ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh.
Em Hồ Ngọc Toàn, thành viên Câu lạc bộ AI-Robotics
Bí thư Đoàn trường Phan Công Hậu đánh giá, việc học sinh tự nghiên cứu phần mềm không chỉ tạo thêm công cụ quản lý hiệu quả mà còn khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo.
Đồng bộ triển khai tại cơ sở
Tại xã Thạnh Bình, mô hình đang được triển khai đồng bộ tại 4 trường học. Bí thư Đoàn xã Trần Quốc Vũ cho hay, đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn phân luồng.
Đặc biệt tại Trường Tiểu học Mính Viên, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vào giờ tan tầm, việc bố trí lực lượng hỗ trợ đã giúp hạn chế ùn tắc, tạo điều kiện để học sinh ra về an toàn.
Đánh giá về mô hình, Phó Bí thư Thành đoàn Lê Kim Thường khẳng định, “Vì cổng trường bình yên” đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Việc bố trí lực lượng không chỉ duy trì trật tự mà còn hướng đến thay đổi thói quen, nâng cao ý thức giao thông của phụ huynh và học sinh. Bất chấp thời tiết bất lợi, đoàn viên thanh niên vẫn tích cực bám chốt, thể hiện tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.
[VIDEO] - Hiệu quả mô hình “Vì cổng trường bình yên”:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lan-toa-mo-hinh-vi-cong-truong-binh-yen-3356995.html