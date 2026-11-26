Ngày 26/11, tại TP Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội thảo Tuyên truyền, quảng bá và hướng dẫn giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam.

Với nội dung trọng tâm “Hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN”, Hội thảo thu hút hơn 150 đại biểu tham dự và hơn 800 điểm cầu trực tuyến là các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế tham gia.

Ông Trần Thế Công, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&MT phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và môi trường trực tiếp hướng dẫn các nhà trường tiếp cận Bộ tiêu chí năm 2026, xây dựng hồ sơ minh chứng, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất lộ trình triển khai các hoạt động Trường học sinh thái.

Ông Trần Thế Công, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&MT cho biết, giáo dục môi trường là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng Cộng đồng ASEAN xanh, bao trùm và bền vững. Thông qua mô hình Trường học sinh thái, các cơ sở giáo dục không chỉ trang bị kiến thức mà còn tạo môi trường để học sinh hình thành tư duy, kỹ năng và thói quen sống có trách nhiệm với thiên nhiên.

Do đó, Hội thảo lần này là dịp để các trường học đã triển khai mô hình, từng đạt giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp giáo viên và cán bộ quản lý hiểu rõ, vận dụng linh hoạt các tiêu chí phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo dục.

Nhiều trường học ở TP Huế đã được công nhận danh hiệu Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam.

Đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào xây dựng Trường học sinh thái, khuyến khích các sáng kiến trong quản lý, giảng dạy và học tập; từng bước đưa giáo dục môi trường trở thành một phần trong văn hóa học đường, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Học sinh ở TP Huế được nhà trường giáo dục bảo vệ môi trường ngay trong trường học.

Theo đánh giá của Bộ NN&MT, hiện ở TP Huế có 8 trường học được công nhận danh hiệu Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh đối với các hoạt động giáo dục môi trường.

Nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Huế đã chủ động lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy, xây dựng không gian học tập xanh, triển khai các sáng kiến giảm thiểu chất thải và huy động sự tham gia của phụ huynh, cộng đồng. Bên cạnh đó, 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Huế đã triển khai ít nhất một mô hình giảm nhựa hoặc sinh thái học đường. Qua đó góp phần lan tỏa mô hình Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam.

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 dự kiến trao 66 giải với tổng giá trị giải thưởng 567 triệu đồng; thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thi đến ngày 10/12/2026.

Tại Lễ phát động giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026, Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Trọng Yên nhấn mạnh: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và khai thác tài nguyên thiếu bền vững đang ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và sự phát triển của mỗi quốc gia.

Trước những thách thức đó, bên cạnh hoàn thiện chính sách và ứng dụng công nghệ, việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, trường học giữ vai trò nền tảng, giúp thế hệ trẻ hình thành ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay từ những năm đầu đời.

Vì thế, giáo dục môi trường không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức mà phải gắn với thực hành. Những việc làm đơn giản như tiết kiệm điện, nước, phân loại rác hay chăm sóc cây xanh, nếu được học sinh duy trì thường xuyên sẽ dần trở thành thói quen và lan tỏa từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng.