Đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với nhà trường

Ngày 19/11/2026, Công an phường (CAP) Bình Hưng Hòa phối hợp với Đội CC&CNCH Khu vực 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM (CATP) tổ chức bàn giao "Khu vực trải nghiệm học tập PCCC&CNCH" tại Trường Tiểu học (TH) Trần Đại Nghĩa (số 333 Hương lộ 3, P. Bình Hưng Hòa, TPHCM). Đây là hoạt động được triển khai để thực hiện mô hình "Dân vận khéo - Trường học an toàn PCCC" theo Kế hoạch 940/KH-PC07-Đ2 ngày 24/3/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP, hướng đến nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ và xử lý tình huống khẩn cấp cho HS, giáo viên (GV), nhân viên (NV) nhà trường. Tham dự có Thiếu tá Huỳnh Quốc Chiến - Phó trưởng CAP Bình Hưng Hòa, Trung tá Huỳnh Minh Điền - Phó đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 9; cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị cùng Ban Giám hiệu, 29 cán bộ (CB), GV, NV và 851 HS của trường.

Được bố trí ngay trong khuôn viên trường, khu vực (KV) trải nghiệm này được trang bị các phương tiện, thiết bị, tranh ảnh, tài liệu hướng dẫn trực quan, tạo điều kiện để các em HS tiếp cận kiến thức an toàn một cách sinh động, dễ hiểu. Thông qua không gian này, các em có thể nhận biết nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong sinh hoạt, học tập và từng bước làm quen với những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua lời giảng, các em được quan sát, trao đổi và thực hành dưới sự hướng dẫn của CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH. Những nội dung tưởng chừng khô khan được chuyển tải bằng hình ảnh, phương tiện trực quan và các tình huống gần gũi với đời sống, giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ, có thể vận dụng khi cần thiết.

Ngay sau lễ bàn giao, CBCS Đội CC&CNCH Khu vực 9 đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các em nhận biết những nguy cơ gây cháy, nổ có thể xảy ra trong lớp học và gia đình; đồng thời hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện cháy, nổ thông qua việc hô hoán để báo động, nhanh chóng thông báo cho thầy cô, người lớn đến việc gọi số điện thoại 114 để báo cho lực lượng CC&CNCH. Đối với kỹ năng thoát nạn, các em được hướng dẫn giữ bình tĩnh, dùng khăn hoặc vật dụng phù hợp che mũi, miệng, cúi thấp người khi di chuyển trong môi trường có khói, đi theo lối thoát nạn an toàn, không chen lấn, xô đẩy và tuyệt đối không quay lại lấy đồ đạc khi đã thoát ra ngoài. Đây là những kỹ năng cơ bản nhưng có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với trẻ em - đối tượng dễ hoảng loạn, thiếu kinh nghiệm xử lý khi đối mặt với sự cố cháy, nổ.

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng từ lứa tuổi tiểu học không chỉ giúp HS nâng cao khả năng tự bảo vệ mình mà còn góp phần hình thành ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trong cuộc sống hàng ngày. Khi được hướng dẫn đúng cách, các em có thể trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, chia sẻ kiến thức an toàn với gia đình, bạn bè, qua đó lan tỏa ý thức PCCC trong cộng đồng.

Song song với hoạt động hướng dẫn trên, HS, CB, GV, NV Trường TH Trần Đại Nghĩa cũng được tuyên truyền, hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, CNCH. Nội dung tập trung vào cách nhận biết sự cố, kỹ năng báo cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy mới phát sinh, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; đồng thời được hướng dẫn các biện pháp hô hấp tuần hoàn và sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị bỏng hoặc ngạt khói.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan kết hợp hướng dẫn, thực hành, CB, GV, NV nhà trường có điều kiện củng cố kiến thức, nâng cao khả năng xử lý tình huống khi sự cố xảy ra. Đây cũng là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, hướng dẫn các em HS thoát nạn, giữ trật tự và bảo đảm an toàn trong môi trường học đường.

Không gian trải nghiệm về PCCC&CNCH tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa

Thực tế cho thấy trong tình huống xảy ra cháy, nổ, việc phát hiện sớm, báo động kịp thời, tổ chức thoát nạn đúng cách và xử lý ban đầu có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, việc XD không gian học tập kết hợp thực hành PCCC&CNCH ngay tại trường học không chỉ hỗ trợ công tác giáo dục kỹ năng sống mà còn góp phần nâng cao khả năng chủ động ứng phó của phía trường.

Đón nhận công trình đúng vào dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), cô Văn Minh Tân - Hiệu trưởng Trường TH Trần Đại Nghĩa - bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng CAP Bình Hưng Hòa, Đội CC&CNCH Khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP, đặc biệt là các sinh viên thực tập khóa D38 - Học viện PCCC đã góp sức XD, hoàn thiện KV trải nghiệm.

Theo cô Hiệu trưởng, công trình không đơn thuần là một góc trưng bày hay không gian học tập trực quan mà còn thể hiện sự quan tâm, tâm huyết của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với công tác bảo đảm an toàn cho HS. Khu vực trải nghiệm giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức thực tế, được trang bị kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, nổ ngay từ những năm đầu đời. Sự hỗ trợ thiết thực này cũng góp phần tạo thêm niềm tin, giúp GV yên tâm trong công tác giảng dạy, phụ huynh an tâm khi gửi con em đến trường. Đối với nhà trường, đây là công trình có giá trị lâu dài, góp phần bổ sung nội dung giáo dục kỹ năng sống, XD môi trường học đường an toàn, thân thiện, chủ động trước các nguy cơ mất an toàn. Mô hình "Khu vực trải nghiệm học tập PCCC&CNCH trong trường học" vì vậy không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn hướng đến XD nền tảng nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm về an toàn PCCC cho thế hệ trẻ.

Nhân rộng mô hình tại các trường học trên địa bàn

Đánh giá về ý nghĩa của mô hình, Thượng tá Nguyễn Việt Hà - Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 9 - cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với CA các phường: An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa triển khai nhân rộng mô hình tại 100% trường học trên địa bàn quản lý. Song song với đó, đơn vị tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình để đề xuất Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP nghiên cứu, triển khai tại các xã, phường, trường học trên địa bàn thành phố.

Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn các em học sinh về an toàn PCCC và thoát nạn trong môi trường nhiều khói độc

Việc từng bước nhân rộng không gian trải nghiệm PCCC&CNCH tại trường học được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để các em HS thường xuyên tiếp cận kiến thức, củng cố kỹ năng, hình thành thói quen chủ động phòng ngừa, ứng phó với những tình huống nguy hiểm. Qua đó, công tác tuyên truyền PCCC không chỉ dừng lại ở những buổi phổ biến kiến thức mà được gắn với môi trường học tập, hoạt động thực tế và quá trình rèn luyện thường xuyên.

Từ một công trình được triển khai tại Trường TH Trần Đại Nghĩa, mô hình "Khu vực trải nghiệm học tập PCCC&CNCH trong trường học" cho thấy hướng đi thiết thực về đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn cho các em HS. Sự phối hợp giữa lực lượng CA, nhà trường và các đơn vị liên quan đã góp phần đưa kiến thức PCCC&CNCH đến gần hơn với đời sống học đường, giúp mỗi HS từng bước hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong gia đình và cộng đồng.

Trang bị kỹ năng PCCC&CNCH cho HS ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là đầu tư cho sự an toàn hôm nay và tương lai. Với ý nghĩa đó, việc duy trì, phát huy, nhân rộng mô hình không chỉ góp phần XD trường học an toàn mà còn hướng đến hình thành thế hệ trẻ có kiến thức, trách nhiệm, kỹ năng cần thiết để ứng phó với những tình huống khẩn cấp trong cuộc sống.