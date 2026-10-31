Tại chương trình, đại diện các chi đoàn tổ dân phố, trường học trên địa bàn phường Kim Long đã ký cam kết phối hợp thực hiện mô hình.

Ký cam kết giữa các chi đoàn tổ dân phố, trường học và phát động tuần hành tuyên truyền phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên và người dân trong công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Với phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy thanh thiếu niên làm trung tâm, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai”, Đoàn phường Kim Long tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy và các tệ nạn xã hội cho thanh thiếu niên.

Cùng với công tác tuyên truyền, tổ chức Đoàn sẽ tăng cường phối hợp với công an phường, Mặt trận, các đoàn thể và tổ dân phố trong nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những nguy cơ phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Lan tỏa mô hình khu dân cư không ma túy trong thanh thiếu niên.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tình nguyện cũng được chú trọng tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút thanh thiếu niên tham gia, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Góp phần định hướng lối sống tích cực, hạn chế các yếu tố dẫn đến hành vi lệch chuẩn trong giới trẻ.

Dịp này, Đoàn phường Kim Long ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện mô hình tại các khu dân cư; tổ chức ký cam kết giữa các chi đoàn tổ dân phố, trường học và phát động tuần hành tuyên truyền phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Thông qua mô hình, tuổi trẻ phường Kim Long đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần phòng ngừa tệ nạn xã hội từ sớm, từ xa.

Tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện, phát triển lành mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.