Lan tỏa mô hình 'Gia đình hội viên, phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy'

Mô hình “Gia đình hội viên, phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy” là một giải pháp thiết thực ở cơ sở, trực tiếp cụ thể hóa Kết luận số 132-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, cụ thể hóa sinh động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai trên toàn quốc và thể hiện sự cam kết, quyết tâm của hội viên Phụ nữ TP Huế trong việc chung tay, xây dựng “Xã, phường không ma túy giai đoạn 2026-2030”.

Lễ ra mắt mô hình “Gia đình hội viên, phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy” tại một số xã trên địa bàn TP Huế.

Tại lễ ra mắt, hàng ngàn gia đình đã tự nguyện đăng ký và cam kết thực hiện các tiêu chí của mô hình; trong đó chú trọng giáo dục con em về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; quan tâm đến việc học tập, các mối quan hệ bạn bè và thời gian sinh hoạt của trẻ; không để con em sa vào tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, các gia đình cũng cam kết không có thành viên sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, mua bán hoặc vi phạm pháp luật về ma túy; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không để xảy ra bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đồng thời hướng dẫn con em sử dụng Internet, mạng xã hội một cách tích cực, an toàn…

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Mới đây, Công an xã Hưng Lộc phối hợp với Chi hội phụ nữ các thôn ra mắt mô hình “Gia đình hội viên, Phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma tuý”.

Tại buổi ra mắt, Công an xã Hưng Lộc tuyên truyền, phổ biến đến hội viên, phụ nữ và nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là những phương thức, thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Là địa bàn có số lượng người dân qua Lào làm ăn lớn nhất TP Huế, xã Hưng Lộc đã có nhiều đối tượng bị xử lý do liên quan đến các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Điều đáng lo ngại là nguy cơ tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa…

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Trước tình hình này, Công an xã tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, những nguy cơ, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội; đồng thời cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, phòng ngừa và kịp thời thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Hưng Lộc cho rằng: Việc ra mắt mô hình “Gia đình hội viên, phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy” là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn, lành mạnh. Đồng thời, cụ thể hóa tinh thần toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, chung tay xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự.

Với phương châm phòng ngừa ma túy từ gia đình, từ mỗi người dân và ngay từ cơ sở, Công an xã miền núi Khe Tre vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra mắt mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ em hư, không có người nghiện ma túy” tại 7/7 thôn. Dịp này, Công an xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy cho mỗi hội viên.

Đại úy Trần Trường Sơn, Phó Trưởng Công an xã Khe Tre mong muốn, mỗi hội viên tham gia mô hình không chỉ biết, mà phải làm; không chỉ cam kết mà phải thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em và chủ động phòng ngừa ma túy ngay trong gia đình mình. “Khi một gia đình làm tốt sẽ lan tỏa tích cực đến gia đình khác; từ đó từng bước hình thành cộng đồng cùng nói không với ma túy. Mỗi hội viên phải trở thành một chủ thể của mô hình; mỗi gia đình phải là một “pháo đài” phòng, chống ma túy; mỗi thôn phải từng bước hình thành môi trường sống an toàn, không ma túy”, Đại úy Trần Trường Sơn chia sẻ.

Theo lực lượng Công an cơ sở; phòng, chống ma túy không bắt đầu từ khi có người nghiện, mà phải bắt đầu từ khi chưa có người nghiện. Xây dựng xã không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của Công an, mà bắt đầu từ sự chủ động của từng gia đình. Và khi mỗi gia đình cùng chung tay, mỗi người phụ nữ cùng lên tiếng, mỗi người mẹ cùng quan tâm đến con em mình, “lá chắn” phòng, chống ma túy từ cơ sở sẽ ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không ma túy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

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Bà Ngô Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ phường Vỹ Dạ, mục tiêu của mô hình không chỉ là vận động hội viên thực hiện tốt trách nhiệm nuôi dạy con, mà còn tạo môi trường để các gia đình cùng học hỏi, hỗ trợ nhau. Qua đó, mỗi người mẹ có thêm kiến thức, kỹ năng để đồng hành và kịp thời phát hiện, định hướng trước những vấn đề trẻ có thể gặp phải. Khi cha mẹ hiểu con, biết trò chuyện và đồng hành, trẻ sẽ có thêm điểm tựa để hình thành lối sống tích cực, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Tham gia Câu lạc bộ “Gia đình hội viên phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy”, chị Lê Thị Thu Th. (trú tại phường An Cựu, TP Huế) cho biết, chị có thêm cơ hội trao đổi với những người cùng hoàn cảnh và học hỏi nhiều cách xử lý tình huống trong gia đình. Từ đó, chị nhận ra giáo dục con không thể chỉ bằng sự áp đặt. Khi con mắc lỗi hay gặp vấn đề, thay vì vội vàng trách mắng, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân, đặt mình vào vị trí của con để cùng tháo gỡ. Sự gần gũi, chân thành sẽ giúp con tin tưởng và cởi mở hơn với cha mẹ…

Theo bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Huế: Mô hình “Gia đình hội viên, phụ nữ không có trẻ hư, không có người nghiện ma túy” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, nhất là vai trò của cha mẹ trong tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh và nuôi dạy con trở thành những công dân tốt. Mỗi phụ huynh thường xuyên quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng con; kịp thời thông tin cho chi hội phụ nữ, nhà trường, tổ dân phố hoặc lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực,...