Lan tỏa mô hình dân vận khéo thúc đẩy phát triển kinh tế

Nhân dân xã Mường Cơi thu hoạch quýt.

Mường Cơi được thành lập trên cơ sở sáp nhập với xã Mường Thải, Tân Lang, có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, giao thông thuận tiện với quốc lộ 37 đi qua địa bàn. Địa hình tương đối bằng với những sườn đồi thoai thoải, khí hậu ôn đới, nguồn nước dồi dào, thuận lợi phát triển các mô hình nông nghiệp hàng hóa. Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030, xã xây dựng, duy trì mỗi năm ít nhất 7-10 mô hình “Dân vận khéo”; mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất một nội dung dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Hằng năm, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phân công các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, cán bộ phụ trách trực tiếp đến các bản hướng dẫn cơ sở lựa chọn, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với tình hình, đặc điểm từng bản, với phương châm “làm được, nói được thì người dân mới tin theo”. Năm 2026, cùng với việc duy trì 17 mô hình hiện có, xã đăng ký triển khai mới 18 mô hình dân vận khéo cấp cơ sở, tập trung các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Các mô hình tập trung vào những khâu then chốt, như: Trồng cam gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm; phát triển du lịch cộng đồng; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng nông thôn mới...

Nhân dân bản Chiếu, xã Mường Cơi phát triển mô hình nuôi cá lồng.

Với quy trình "Dân vận khéo" bài bản, cấp ủy và chính quyền địa phương đã cụ thể hóa các chương trình hỗ trợ sản xuất bằng việc ban hành nghị quyết chuyên đề phù hợp với lợi thế của từng vùng. Theo đó, các bản vùng thấp ưu tiên cây hàng hóa và lúa hữu cơ; vùng sườn đồi quy hoạch trồng cây ăn quả có múi; các bản vùng cao đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng và dược liệu; riêng khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình tập trung nuôi cá lồng gắn với du lịch cộng đồng.

Đi đôi với phân vùng sản xuất, xã đẩy mạnh thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã và thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết bao tiêu theo chuỗi giá trị. Sự đồng hành này đã tạo đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm vươn lên làm giàu. Tính đến nay, 8 mô hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế đang phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân xã Mường Cơi.

Bám sát các nội dung của phong trào thi đua dân vận khéo, các phòng, ban chuyên môn, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Mường Cơi phát động các phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương, như: “Thanh niên tiên phong phát triển kinh tế” “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Xây dựng các mô hình điểm tiêu biểu, phù hợp với lợi thế địa phương, như: Trồng cây ăn quả có múi tại bản Văn Cơi, trồng chè tại Hưng Cơi; trồng ớt xanh xuất khẩu tại bản Tân Kiềng; phát triển du lịch cộng đồng, nuôi cá lồng tại bản Chiếu. Các phòng ban chuyên môn tổ chức 16 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, cho trên 2.000 người dân; tổ chức 2 đoàn đi tham quan mô hình trồng chè, trồng ớt xuất khẩu, măng bát độ tại tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Nhân dân xã Mường Cơi nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả.

Phong trào dân vận khéo đã khơi dậy nội lực, khuyến khích nhân dân trong xã Mường Cơi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các bản tích cực chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc, với hơn 566 ha cây ăn quả, chủ yếu là cây ăn quả có múi, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha. Trồng, chăm sóc 249 ha chè, sản lượng 1.245 tấn/năm; thâm canh hơn 140 ha lúa nước, hơn 1.500 ha ngô; sản lượng lương thực có hạt đạt 18.535 tấn/năm. Các hộ dân tích cực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại tập trung; toàn xã hiện có trên 5.000 con đại gia súc và hơn 160.800 con gia cầm; phát triển 68 lồng cá, sản lượng thủy sản đạt 117 tấn/năm. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, bình quân thu nhập ước đạt gần 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 8,8%.

Nhiều cá nhân, hộ gia đình dám nghĩ, dám làm, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tiêu biểu, hộ gia đình Đặng Thị Lưu phát triển nuôi lợn, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm; hộ Đặng Đình Đua chăn nuôi đại gia súc, thu nhập gia gần 350 triệu đồng/năm; hộ Nguyễn Thị Chiên kinh doanh thu mua nông sản, thu nhập gần 1 tỷ đồng/ năm; hộ Đỗ Mạnh Vụ nuôi lợn, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm...

Với những cách làm hướng về cơ sở, nhiều mô hình “dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Mường Cơi đã phát huy nội lực trong nhân dân, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển.