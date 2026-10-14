Lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo' ở Vĩnh Hoàng

Điểm tựa an sinh ấm áp

Xã Vĩnh Hoàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính của 4 xã: Trung Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái và Vĩnh Hòa. Toàn xã hiện có 12 thôn với dân số trên 19.000 người. Bên cạnh lợi thế về không gian phát triển mới, địa phương cũng đối mặt nhiều khó khăn vì xuất phát điểm kinh tế còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế chiếm tỉ lệ khá cao; cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ, xuống cấp.

Trước thực tiễn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Từ chủ trương của Đảng ủy xã và sự điều phối tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các mô hình “Dân vận khéo” đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái” và tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hoàng và Hội Chữ thập đỏ địa phương thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Vân, thôn Trường Kỳ - Ảnh: M.L

Nổi bật là mô hình “Nhận đỡ đầu các hoàn cảnh khó khăn”. Nhờ sự chủ động rà soát kỹ lưỡng từ các chi hội chữ thập đỏ và ban công tác Mặt trận các thôn, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, huy động được sự chung tay đóng góp của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm.

Từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Hoàng đã có 48/50 trường hợp khó khăn được nhận bảo trợ với mức hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng/người/năm. Điển hình như hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Vân, thôn Trường Kỳ. Bà Vân tuổi cao, sức yếu, mang trong mình bệnh tiểu đường và suy tim nhưng phải cưu mang 4 đứa cháu nội, ngoại sau khi các con qua đời vì tai nạn và bệnh tật. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bà, chính quyền, đoàn thể và người dân trong xã đã kịp thời sẻ chia, giúp đỡ 5 bà cháu vượt qua nghịch cảnh.

Ông Trần Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hoàng cho biết: “Dù đã huy động được nhiều sự đóng góp, chung sức của cộng đồng nhưng trên địa bàn vẫn còn một số trường hợp khó khăn cần sự giúp đỡ. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi sự đồng hành của các nhà hảo tâm để nhân rộng các mô hình đỡ đầu, trong đó tập trung chăm lo cho các đối tượng yếu thế, trẻ em mồ côi và người già neo đơn”.

Những con đường mở rộng từ “lòng dân”

Không chỉ dừng lại ở công tác an sinh xã hội, mô hình “Dân vận khéo” tại Vĩnh Hoàng còn được phát huy trong phong trào hiến đất, hiến cây để mở rộng giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Hoàng trở nên sạch, đẹp nhờ người dân đồng thuận hiến đất mở rộng hai bên đường - Ảnh: M.L

Theo ông Trần Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hoàng, thực tế thời gian đầu triển khai, không phải hộ gia đình nào cũng đồng thuận, sẵn sàng từ bỏ tài sản trên đất. Hiểu rõ tâm tư của người dân, cấp ủy và ban công tác Mặt trận các thôn đã áp dụng phương châm “kiên trì, công khai, lấy sự tiên phong của đảng viên làm nòng cốt”.

Tại các thôn như: Hiền Dũng, Huỳnh Công Tây, Mỹ Tú, Tân Mỹ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Trung và Trường Kỳ, cán bộ đều “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phân tích rõ lợi ích lâu dài của hạ tầng giao thông đối với đời sống và giá trị đất đai. Chỉ sau một thời gian đã có hàng chục hộ dân tự nguyện chặt bỏ cây cối, hiến hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp để mở rộng đường.

Điển hình như gia đình bà Lê Thị Sơn, thôn Hiền Dũng đã sẵn sàng chặt những cây cao su đang kỳ thu hoạch có giá trị kinh tế cao để hiến đất nâng cấp tuyến đường liên thôn từ một ngõ cụt chật hẹp thành tuyến đường bê tông thông thoáng rộng 3,5m. Từ đó lan tỏa đến những hộ dân trong khu vực này.

Bà Sơn bộc bạch: “Gia đình tôi sẵn sàng hiến đất làm đường để chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mong rằng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển bền vững”.

Ông Trần Đức Tám, Trưởng thôn Huỳnh Công Tây chia sẻ: “Ngay sau khi người dân đồng thuận hiến đất, UBND xã đã chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên môn kịp thời giải ngân vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn theo đúng cam kết người dân đã hiến đất là phải làm đường nhanh chóng. Qua đó tạo sự phấn khởi và củng cố niềm tin vững chắc trong các tầng lớp nhân dân”.

Ngay sau khi người dân đồng thuận hiến đất, UBND xã Vĩnh Hoàng đã chỉ đạo phòng chuyên môn giải ngân kịp thời nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường - Ảnh: M.L

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã Vĩnh Hoàng đã đăng ký và triển khai hiệu quả 31 mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh đến xây dựng hệ thống chính trị và chuyển đổi số. Nổi bật trong phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Thử Luật đã vận động thành công một số hộ dân tận dụng diện tích mặt nước hiệu quả để nuôi ếch, cá lóc gắn với hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường, mang lại thu nhập cao gấp 2-3 lần so với canh tác truyền thống.

Tương tự, nhiều diện tích lúa một vụ kém hiệu quả cũng được chuyển đổi linh hoạt sang trồng sen kết hợp nuôi cá và phát triển du lịch trải nghiệm. Hay thông qua mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng khéo vận động”, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và hội phụ nữ đã đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt…

Từ thực tiễn thực hiện phong trào, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hoàng cho biết: “Để xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo, cấp ủy các cấp phải vào cuộc mạnh mẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho các hội, đoàn thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Mô hình đưa ra thực hiện phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân và phù hợp với đặc điểm văn hóa từng khu dân cư. Cán bộ phải bám sát cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, khéo léo xử lý tình huống, luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con; đồng thời lồng ghép linh hoạt, gắn công tác dân vận với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn”.

Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, xã Vĩnh Hoàng sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, trong đó tập trung vào các “điểm nghẽn” trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội nhằm giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.