Phường Bình Kiến ra mắt mô hình dân vận khéo “Cà-phê sáng cùng ngư dân”. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Dự buổi lễ có Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Kiến, cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa và 60 ngư dân địa phương.

Theo đó, mô hình “Cà-phê sáng cùng ngư dân” được xây dựng với thông điệp “Gần gũi ngư dân-Lắng nghe, chia sẻ-Đồng hành chấp hành pháp luật-Vươn khơi bám biển an toàn”, nhằm tạo không gian gặp gỡ thân mật giữa chính quyền, lực lượng chức năng với chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Thông qua những buổi gặp gỡ, trao đổi, các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của bà con trong quá trình khai thác thủy sản; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật, nhất là những nội dung liên quan đến chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.

Mô hình được duy trì định kỳ mỗi tháng một buổi, dự kiến tổ chức tại khu vực ven biển, tập trung đông chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn phường Bình Kiến.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân phường Bình Kiến nhấn mạnh, hiệu quả của mô hình không nằm ở số buổi tổ chức mà ở những tâm tư được lắng nghe, những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, qua đó góp phần củng cố niềm tin của ngư dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng nghề cá có trách nhiệm, an toàn và phát triển bền vững.

Ghi nhận tinh thần sáng tạo của địa phương và sự chủ động tham mưu, triển khai của Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khẳng định, giá trị lớn nhất của mô hình là tạo sự gần gũi, gắn bó, tin tưởng và sẻ chia giữa chính quyền, lực lượng Bộ đội biên phòng với ngư dân. Đây cũng là kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, giúp ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới biển.

Tại buổi ra mắt, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo địa phương đã trao bảng tượng trưng mô hình, tặng 120 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Trong không khí thân tình, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng chính quyền địa phương và bà con ngư dân dùng bữa sáng, uống cà-phê, trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo địa phương trao tặng cờ Tổ quốc tặng ngư dân. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Tại buổi gặp gỡ, một số ngư dân đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định mới về khai thác thủy sản. Cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn các quy định liên quan đến phân vùng khai thác, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và các thủ tục có liên quan; đồng thời vận động bà con nghiêm túc chấp hành pháp luật, chủ động khắc phục những tồn tại, bảo đảm điều kiện hoạt động của tàu cá, yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông qua mô hình, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng ngư dân, đưa công tác tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng cộng đồng ngư dân đoàn kết, trách nhiệm, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền, an ninh biên giới biển.