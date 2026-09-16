Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới công nhân lao động trên địa bàn. (Ảnh minh họa: XUÂN TRƯỜNG)

Theo đó, chương trình được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/9, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng; dự kiến có 3.100 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật mang thông điệp “Nói không với ma túy-Vì tương lai của mỗi người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước”.

Cùng với đó là ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy” được tổ chức với đa dạng, trong đó có nội dung giao lưu-tọa đàm giữa công nhân lao động với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Bộ Công an, chuyên gia và nghệ sĩ; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng ngừa ma túy tại doanh nghiệp và khu công nghiệp, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Ban tổ chức cũng bố trí không gian “Phúc lợi Công đoàn-Đồng hành cùng công nhân lao động” với 50 gian hàng; tổ chức lễ ký cam kết hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống ma túy giữa đại diện 10 doanh nghiệp và 10 công đoàn cơ sở trên địa bàn và một số hoạt động bên lề ý nghĩa khác.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hải Phòng, đây là chương trình lớn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong công nhân lao động, thiết thực triển khai Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp” trong Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong công tác phòng, chống ma túy; lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy trong công nhân lao động và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa của công nhân lao động trước hiểm họa ma túy, bảo vệ nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.