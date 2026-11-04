Lan toả mầm thiện từ những lớp học tại trụ sở công an

Các em tự trưởng thành từ những bài học cụ thể trong đời sống. Ảnh: Đức Tuấn

Những thầy, trò đặc biệt

Công an xã Sóc Sơn thống kê, từ tháng 7-2025 đến ngày 15-10-2026, trên địa bàn xã xảy ra 11 vụ việc thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác, liên quan tới 100 đối tượng. Trong đó, 66 đối tượng bị xử lý hình sự, 6 trường hợp bị xử lý hành chính… Cũng từ đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã Sóc Sơn quyết định xây dựng mô hình "Gia đình đồng hành, Công an giúp đỡ, Chính quyền hỗ trợ".

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Sóc Sơn nhớ lại, trong quá trình đi xuống khắp 62 thôn xóm để nắm tình hình và lắng nghe nhân dân, những câu chuyện về thanh thiếu niên tháo biển số xe máy, kẹp ba, kẹp bốn, thậm chí mang theo hung khí, rồi phóng tốc độ cao trên các tuyến đường mới mở, hay ở các khu giáp ranh khiến người dân vô cùng lo lắng. Biện pháp tuần tra, mật phục có thể ngăn chặn những biểu hiện vi phạm pháp luật, nhưng nếu như vậy, sẽ có thêm những thiếu niên phải đối diện với trách nhiệm pháp lý, nhiều gia đình thêm gánh nặng lo âu về con cái...

Các học viên được trang bị kỹ năng để tránh xa tệ nạn xã hội. Ảnh: Đức Tuấn

Từ trăn trở đó, Công an xã Sóc Sơn quyết định triển khai mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, an ninh trật tự như tụ tập đông người, đánh nhau, đua xe... Tính từ tháng 4 đến đầu tháng 11-2026, đã có 3 lớp học được tổ chức tại trụ sở công an xã, thu hút hơn 160 người tham gia. Học viên là những thanh thiếu niên từng có hành vi vi phạm pháp và những học sinh được gia đình, nhà trường giới thiệu để học kỹ năng tự bảo vệ mình.

Cũng với tinh thần nhân văn đó, Công an xã Mê Linh đã tổ chức các lớp học tương tự cho những học trò đặc biệt ở độ tuổi từ đủ 11 đến dưới 18 từng có những biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tại các lớp học này, những bài học pháp luật, trải nghiệm thực tế cùng sự đồng hành của gia đình đã giúp các em có cơ hội nhìn lại bản thân, điều chỉnh hành vi, thực hành lối sống lành mạnh.

Đồng hành để các em tự thay đổi

Sau khi học hết lớp 9, Đ.Q.H. (ở xã Sóc Sơn) nghỉ học. Gần hai năm nay, em làm việc thời vụ cho một công ty ở tỉnh Bắc Ninh. H. kể, em đã bỏ thói quen la cà ở các quán bi-a, điện tử và không còn rủ bạn ra đường lạng lách, đánh võng sau khi tham gia lớp học đặc biệt.

H. chia sẻ: "Em tự hào khi được các chú công an ghi nhận tinh thần tự lập. Em muốn sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội và làm gương cho các bạn cùng trang lứa".

Khi câu chuyện của Đ.Q.H được biết đến, nhiều bậc phụ huynh đã đăng ký cho con tham gia các lớp học của Công an xã. Trong số các học viên, có em từng vướng vào những cuộc xô xát, có em đã cùng bạn đi mua hung khí để đánh nhau... Sau những giờ học đầy sức cảm hoá của các cán bộ, chiến sĩ Công an, các em dần nhận ra mình đã sai ở đâu, cần thay đổi điều gì và hiểu hơn, biết ơn sự yêu thương, quan tâm của bố mẹ.

Các học viên được tham gia các hoạt động xã hội có ích với cộng đồng, được giáo dục truyền thống, lòng biết ơn. Ảnh: Đức Tuấn

Chị Phan Thị H (ở xã Sóc Sơn) là công nhân ở khu công nghiệp cách nhà 20km. Thấy con trai học lớp 6 bị hổng kiến thức, thường mất tập trung trên lớp, chị bàn với chồng cho con tham gia lớp học. Chị H cho biết, từ khi tham gia, con đã chủ động hơn trong việc học. Vợ chồng chị cũng bớt lo khi đi làm xa.

Ở thôn Cộng Hòa, xã Sóc Sơn, Trưởng thôn Đông Duy Hoàn và các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục gặp gỡ, động viên các em sau khóa học.

“Sau mỗi khóa học, Cảnh sát khu vực và Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm cùng gia đình, chính quyền địa phương sẽ đánh giá từng em. Em nào đã tiến bộ sẽ được đưa ra khỏi danh sách quản lý", ông Hoàn cho biết.

Trong những cuộc gặp hằng ngày, ông và các thành viên trong tổ luôn trò chuyện, động viên để các em cảm thấy mình vẫn được đón nhận như những bạn cùng trang lứa.

Những buổi đi thực tế tại cơ sở cai nghiện chính là bài học có tác dụng giáo dục, cảnh báo đầy thuyết phục. Ảnh: Đức Tuấn

Tại xã Mê Linh, cán bộ đứng lớp mời các em cùng phân tích những tình huống từng xảy ra với thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Nội.

Trung tá Lê Quang Bình, Phó Trưởng Công an xã Mê Linh, cho biết mỗi tình huống là dịp để các em nhận ra hành vi nào đúng, hành vi nào sai và thử đề xuất cách xử lý. Công an xã cũng tổ chức các buổi ngoại khóa để các em tiếp cận những tình huống thực tế. Qua các buổi học, các em cởi mở hơn khi nói về những vướng mắc ở nhà và ngoài xã hội, từ đó biết cách điều chỉnh hành vi của mình.

Bên cạnh các em luôn có gia đình, nhà trường và xã hội đồng hành. Ảnh: Đức Tuấn

Theo Công an thành phố, những lớp học trong trụ sở công an đang tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn. Học viên được chia thành các nhóm từ 10 đến 13 em với năm sinh từ 2008 đến 2013. Đồng hành cùng các em, ngoài lực lượng cơ sở, còn có đại diện nhà trường. Khóa học diễn ra vào cuối tuần để không ảnh hưởng lịch học văn hóa.

Mỗi khóa học, các em được học điều lệnh đội ngũ công an nhân dân để rèn kỷ luật. Ngoài những lúc trên giảng đường, các em tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như chăm sóc khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, đi thực tế tại các trung tâm cai nghiện ma túy, phân trại tạm giam để học những bài học trực quan sinh động.