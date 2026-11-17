Dự chương trình có: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, PGS.TS Lê Bá Trình; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Quyền.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cùng các đại biểu dự chương trình

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện các cơ quan báo chí, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch, các nhà khoa học, chuyên gia, văn nghệ sĩ.

Hội tụ, lan tỏa văn hóa Việt qua sóng truyền hình

Sức mạnh Việt Nam do VTV8 sản xuất, lấy cảm hứng từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Chương trình nhằm hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Quyền tặng hoa chúc mừng lãnh đạo kênh VTV8

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức giới thiệu định vị mới của kênh VTV8. Theo Giấy phép số 76/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 28.5.2026, kênh VTV8 chính thức chuyển đổi từ kênh truyền hình khu vực miền Trung – Tây Nguyên thành kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.

Sự chuyển đổi chiến lược này đánh dấu bước phát triển mới, nâng tầm sứ mệnh thông tin tuyên truyền của VTV8 trên phạm vi toàn quốc và quốc tế, đáp ứng kỳ vọng của khán giả trong công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

VTV8 với định vị mới là kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch. Ảnh: VTV8

Với định hướng đổi mới phương thức thể hiện, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại và phát triển nội dung số, VTV8 hướng đến việc trở thành nhịp cầu kết nối các vùng miền, giới thiệu những giá trị đặc sắc của đất nước đến khán giả trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng đã gửi lời chúc mừng kênh với vai trò là kênh chuyên đề về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch, sẽ cụ thể hóa được sứ mệnh này; không chỉ nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước mà còn góp phần lan tỏa sức mạnh mềm của Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế.

Công nghệ đồng hành cùng phát triển văn hóa

Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm chuyên sâu có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng và PGS.TS Lê Bá Trình, cùng trao đổi về vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa, di sản trong đời sống đương đại.

Tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng và PGS.TS Lê Bá Trình

PGS.TS Lê Bá Trình cho rằng, văn hóa với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội, là sợi dây vô hình nhưng rất vững chắc, kết nối các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Văn hóa tạo ra bản sắc của từng cộng đồng dân tộc, đồng thời tập hợp thành hệ giá trị chung của nền văn hóa Việt Nam thống nhất. Sự thống nhất trong đa dạng tạo điều kiện để mỗi cộng đồng dân tộc có bản sắc riêng, đồng thời tích hợp những giá trị đó thành sức mạnh tinh thần chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, văn hóa là nền tảng tinh thần để kết nối các tầng lớp nhân dân. Thực tiễn cho thấy, mỗi khi đất nước đứng trước những hiểm họa, khó khăn như ngoại xâm, thiên tai, dịch bệnh, các giá trị cốt lõi của văn hóa và truyền thống dân tộc như lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tinh thần tương thân tương ái lại trở thành động lực kết nối các thành phần trong cộng đồng và toàn xã hội

Những giá trị đó giúp mọi người cùng chung sức, không phân biệt giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng; xóa đi khoảng cách để cùng hướng tới một mục tiêu chung, rất thiêng liêng, đó là sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – nơi mỗi người dân cùng tồn tại và phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định, Bộ VHTTDL đang nỗ lực thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào phát triển văn hóa

Để văn hóa và di sản không chỉ được bảo tồn, gìn giữ mà còn tiếp tục phát huy, hiện diện sống động trong đời sống đương đại, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng và các thế hệ người Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cho rằng, văn hóa và di sản cần “thở hơi thở của thời đại”.

Theo Thứ trưởng, để văn hóa có thể sống mạnh mẽ hơn trong đời sống đương đại, một trong những định hướng quan trọng nhất mà Bộ VHTTDL đã và đang triển khai trong thời gian qua cũng như thời gian tới là đưa công nghệ số vào lĩnh vực văn hóa, di sản.

Cụ thể, sử dụng công nghệ để đưa di sản, văn hóa đến gần hơn với mọi người, giúp mỗi người có thể cảm nhận, tìm hiểu về di sản, văn hóa vào bất cứ thời điểm nào mình mong muốn. Điều này có thể thực hiện thông qua dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng lấy ví dụ về những chiếc cọc trong chiến thắng Bạch Đằng. Trước đây, nếu muốn tìm hiểu về di tích này, các bạn trẻ phải đến tận nơi. Nhưng với dữ liệu số và việc số hóa, thế hệ trẻ có thể tiếp cận, tìm hiểu một cách gần gũi, tự nhiên vào thời điểm mình muốn và theo cách thức phù hợp với mối quan tâm của bản thân.

Chẳng hạn, một sinh viên lịch sử có thể tìm hiểu về cọc Bạch Đằng thông qua những câu chuyện lịch sử; một sinh viên kiến trúc có thể quan tâm đến kỹ thuật thi công, kiến trúc của cha ông trong thời đại đó. Trong khi đó, một sinh viên thiết kế sáng tạo có thể lấy cảm hứng, khai thác dữ liệu từ di sản để thiết kế một cây bút chì mang bản sắc Việt Nam.

Từ mối quan hệ giữa văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc, PGS.TS Lê Bá Trình cho rằng, thời gian tới cần tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm.

PGS.TS Lê Bá Trình chia sẻ tại tọa đàm

Trước hết, cần xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nhân dân phải là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là người hưởng thụ các thành quả của văn hóa.

Để thực hiện mục tiêu này, cần huy động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng với việc phát huy những phương tiện kỹ thuật hiện đại hiện có, chung tay xây dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

MTTQ Việt Nam với vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng và phát triển sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần thực hiện thực chất hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, cả hệ thống chính trị phải thực hiện thực chất phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” trên lĩnh vực văn hóa. Qua đó, mỗi người dân vừa là chủ thể, vừa trực tiếp tham gia xây dựng, hưởng ứng và thụ hưởng những thành quả văn hóa.

Cùng với đó, cần tổ chức tốt các sự kiện văn hóa như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 hằng năm, qua đó tạo môi trường, không gian văn hóa lành mạnh để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có điều kiện tham gia.

Theo PGS.TS Lê Bá Trình, chính người dân, nhất là thế hệ trẻ, phải trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa. Đây sẽ là động lực để tập hợp, huy động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Đồng tình với những ý kiến của PGS.TS Lê Bá Trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cũng kỳ vọng báo chí, truyền thông, đặc biệt là truyền hình sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ chủ động tham gia sáng tạo, cùng phát triển văn hóa.

“Tôi có một niềm tin rằng, khi thế hệ trẻ tin tưởng họ có thể kiến tạo, sáng tạo ra tương lai từ di sản thì họ sẽ chủ động tham gia vào bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Văn hóa – Mạch nguồn kết nối sức mạnh Việt Nam

Điểm nhấn của Sức mạnh Việt Nam là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Câu chuyện về những giá trị làm nên đất nước, con người Việt Nam. Tôn vinh cội nguồn – Kết nối thời đại”.

Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Chương trình mang tư tưởng xuyên suốt: Đại đoàn kết là sức mạnh được tạo nên từ sự gắn bó giữa con người với con người; từ những khác biệt được tôn trọng; từ những hành động vì lợi ích chung và trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị làm nên đất nước Việt Nam.

Chương trình được xây dựng thành 4 chương: Cội nguồn sức mạnh, Văn hóa kết nối muôn miền, Đoàn kết để gìn giữ và sáng tạo, Kết nối thời đại - Sức mạnh tương lai.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ Đăng Dương, Hoàng Thùy Linh, Phan Đinh Tùng, Đỗ Tố Hoa, Lê Xuân Hảo, nhóm OPlus cùng dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Mở đầu là tiết mục Việt Nam gấm hoa do Đỗ Tố Hoa và Lê Xuân Hảo thể hiện, tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những dấu mốc lịch sử của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàng Thùy Linh mang đến bản mashup "Để Mị nói cho mà nghe - See tình" cùng phần chia sẻ về các dự án cá nhân hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tiếp nối mạch cảm xúc, ca sĩ Đăng Dương trình bày Đất nước trọn niềm vui. Quang Anh và An Thu An thể hiện Con cháu vua Hùng toàn cầu, gợi nhắc về nguồn cội và sự gắn bó giữa những người con đất Việt.

Hoàng Thùy Linh trình diễn bản mashup Để Mị nói cho mà nghe - See tình. Nữ ca sĩ còn giao lưu về các dự án liên quan đến di sản văn hóa đang thực hiện và chia sẻ cách đưa chất liệu truyền thống vào sản phẩm nghệ thuật đương đại.

Một tiết mục đáng chú ý khác là Hào khí Việt Nam do Phan Đinh Tùng sáng tác và thể hiện, kết hợp hoạt cảnh múa Ngọn lửa truyền đời. Hình ảnh ngọn lửa được trao qua các thế hệ tượng trưng cho sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng

Sau đó, nhóm OPlus mang đến tổ khúc Việt Nam hướng về tương lai. Chương trình khép lại với ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, trong sự hòa giọng của các nghệ sĩ và khách mời.

Xuyên suốt 4 chương là 4 phóng sự chuyên đề. Các phóng sự lần lượt đi từ chiều sâu lịch sử, sự giao thoa bản sắc của 54 dân tộc, đến mô hình cộng đồng chung tay bảo tồn nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững. Phóng sự cuối nói về hành trình ứng dụng công nghệ số của thế hệ trẻ nhằm đưa di sản vươn ra thế giới.

Các tiết mục khẳng định thông điệp về vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chương trình mang đến thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được lan tỏa qua sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và những câu chuyện từ đời sống. Mỗi tiết mục, phóng sự góp phần khắc họa một phương diện của tinh thần đoàn kết, từ truyền thống lịch sử, sự đa dạng văn hóa đến những nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trong bối cảnh mới.

Qua đó, chương trình nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong kết nối cộng đồng, bồi đắp ý thức về cội nguồn và khơi dậy trách nhiệm chung đối với tương lai đất nước.

Tinh thần đại đoàn kết được nhìn nhận như nguồn lực nội sinh quan trọng, được nuôi dưỡng từ sự đồng lòng, sẻ chia và hành động cụ thể của mỗi người dân, mỗi cộng đồng, góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam trong hành trình phát triển và hội nhập.