Lan tỏa lòng yêu nước, sự gắn kết cộng đồng từ mô hình “Đường cờ Tổ quốc”

Tuyến đường chính dọc thôn Bái Nại, xã Hồ Vương dài 1.115m được khoác lên mình “màu áo mới” rực rỡ với mô hình “Đường cờ Tổ quốc”, mang đến diện mạo khang trang, yên bình của một vùng quê đổi mới.

Sau một tuần triển khai, với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và Nhân dân, tuyến đường đã được lắp đặt 220 cột cờ, 220 lá cờ Tổ quốc, với tổng kinh phí 80 triệu đồng từ nguồn đóng góp tự nguyện của Nhân dân và con em xa quê.

Cùng với đó, người dân thôn Bái Nại chung tay, đồng lòng góp 146 ngày công để chỉnh trang, vệ sinh tuyến đường, dựng những cột cờ ngay ngắn. Mỗi lá cờ được treo lên là gửi gắm tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm gìn giữ cảnh quan chung.

Sắc đỏ sao vàng thắm tươi tung bay trong gió, trở thành điểm nhấn trang nghiêm, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con quê hương Bái Nại.

Không chỉ góp phần tạo diện mạo khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư, mô hình còn là hoạt động thiết thực khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Từ một tuyến đường được hình thành bằng sự đồng thuận và chung sức của cộng đồng, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Bái Nại được duy trì sẽ góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, xây dựng khu dân cư văn minh và đóng góp vào mục tiêu xây dựng xã Hồ Vương ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.