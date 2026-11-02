Lan tỏa lòng nhân ái từ mô hình 'Heo đất măng non'

Mô hình “Heo đất măng non” do Hội đồng Đội thành phố triển khai đã tạo cầu nối để học sinh chia sẻ, giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình nhằm cụ thể hóa phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2025 - 2030 và lồng ghép vào hoạt động Đội, sinh hoạt lớp, biến mỗi con heo đất thành phương tiện giáo dục trực quan về giá trị của sự sẻ chia.

Từ những khoản đóng góp tự nguyện, phong trào đang được các trường học trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong môi trường học đường.

Tại Trường THCS Xuân Phú (xã Xuân Phú), thầy Lê Quang Tiên Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hưởng ứng phong trào, trường đã trao 40 con heo đất đến 40 lớp với 1.645 học sinh.

Theo anh Lê Công Phu, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, mô hình được triển khai trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Hiện trên địa bàn xã có Trường THCS Xuân Phú và Trường Tiểu học Xuân Phú đang tích cực thực hiện phong trào.

Thầy Nguyễn Thanh Chiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh) chia sẻ, mục tiêu lớn nhất của hoạt động là giáo dục học sinh lòng nhân ái. Việc đóng góp được khuyến khích tùy theo điều kiện, không gây áp lực.

Điển hình, em Nguyễn Quỳnh Anh (học sinh lớp 4/6) bày tỏ niềm vui khi được xin phép ba mẹ dùng một phần tiền tiêu vặt để giúp đỡ các bạn đồng trang lứa.

Trường THCS Xuân Phú (xã Xuân Phú) triển khai mô hình “Heo đất măng non”, khuyến khích học sinh thực hành tiết kiệm, chung tay giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Tại Trường Tiểu học Đại Lộc (xã Đại Lộc), cô Đỗ Thị Bích Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, nguồn kinh phí tích góp sẽ được bổ sung vào Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đà Nẵng”, qua đó tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Đội thành phố, phong trào được vận dụng linh hoạt. Ngoài nuôi heo đất, các đơn vị có thể tổ chức gian hàng bán sản phẩm thủ công, hoặc vận động học sinh gom giấy vụn, phế liệu tái chế để gây quỹ gắn với giáo dục bảo vệ môi trường.

Anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố thông tin, kinh phí vận động được phân bổ theo tỷ lệ quy định. Cụ thể, liên đội giữ lại 60% để cấp học bổng, phương tiện học tập; 40% chuyển về Hội đồng Đội cấp xã.

Ở cấp xã, 30% kinh phí thu từ các liên đội dùng để chăm lo thiếu nhi địa phương, 10% nộp về cấp thành phố thông qua Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Đà Nẵng”. Nguồn quỹ cấp thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ trẻ em nghèo, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hoặc chịu ảnh hưởng thiên tai.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nguồn thu từ phong trào giúp đa dạng hóa hình thức hỗ trợ như trao học bổng, quần áo, sách vở, thẻ bảo hiểm y tế. Mỗi suất quà trị giá khoảng 500.000 đồng/lần.

Khi nhu cầu thực tế lớn hơn nguồn quỹ, nhà trường tiếp tục kêu gọi sự chung tay từ các mạnh thường quân. Mọi khoản thu, chi đều được công khai minh bạch.

Được phát động từ tháng 10/2026, mô hình duy trì xuyên suốt năm học 2026 - 2027. Các đơn vị sẽ chủ động sơ kết, đập heo đất đợt 1 trước ngày 15/1/2027 và tổng kết năm học trước ngày 15/4/2027.

Bằng cách làm linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa bàn, những khoản đóng góp nhỏ bé đang hóa thành nhiều suất học bổng, bộ sách, chiếc áo mới tiếp bước đến trường cho học sinh khó khăn.