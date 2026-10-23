Lan tỏa lòng nhân ái qua giải thể thao 'Tiếp sức đến trường'

Giải quy tụ 45 đội bóng, mang đến những trận cầu sôi nổi, pha bóng đẹp và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Qua 3 lần tổ chức, giải khẳng định sức hút, trở thành sân chơi thể thao bổ ích, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu, tinh thần đoàn kết.

Đặc biệt, điều làm nên ý nghĩa của giải là giá trị nhân văn được gửi gắm qua tên gọi “Tiếp sức bạn đến trường”, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp “Khỏe để học tập - Đoàn kết để trưởng thành - Chia sẻ để yêu thương”, nhằm giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, biết quan tâm, sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Kết thúc giải đấu năm nay, trường tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 45 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, an tâm học tập và rèn luyện.