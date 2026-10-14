Lan tỏa lối sống xanh từ mô hình 'Đổi rác lấy quà' tại vùng ven biển Cà Mau

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Đoàn thanh niên địa phương đổi rác lấy quà cho người dân. (ảnh HOÀNG TÁ).

Ngày 14/10, Đồn Biên phòng Rạch Gốc thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp cùng chính quyền và các đoàn thể tại địa phương tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng”, nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và lan tỏa lối sống xanh sâu rộng trong cộng đồng cư dân khu vực biên giới biển.

Sự kiện thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, học sinh và nhân dân trên địa bàn tham gia sôi nổi. Ngay từ sáng sớm, người dân đã mang theo các loại phế liệu thu gom được như vỏ chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn, túi nylon... đến các điểm tập kết của Bộ đội Biên phòng để đổi lấy những phần quà thiết thực như nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, khẩu trang và cây xanh trồng bóng mát.

Niềm vui của các cháu nhỏ khi nhận được quà từ chương trình “Đổi rác lấy quà”. (Ảnh: HOÀNG TÁ)

Hoạt động không chỉ góp phần làm sạch cảnh quan ven biển, hạn chế rác thải nhựa đại dương mà còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của bà con.

Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc cùng đoàn viên, thanh niên đã đổi được 40 phần quà cho người dân trị giá 8 triệu đồng, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nylon và đồ nhựa dùng một lần, không vứt rác xuống sông, rạch và khu vực ven biển.

Những món quà được đổi từ rác tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa chia sẻ khó khăn cho người dân nghèo vùng ven biển Cà Mau. (ảnh HOÀNG TÁ).

Từ tâm lý “vứt đi cho xong”, nhiều hộ gia đình trên địa bàn vùng ven biển Cà Mau nay đã chủ động hình thành thói quen phân loại rác hữu cơ và rác tái chế ngay tại nhà. Số phế liệu thu gom được từ chương trình tiếp tục được phân loại để bán gây quỹ hỗ trợ các gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học và trao sinh kế cho hội viên khó khăn tại địa phương.

Đông đảo người dân vùng ven biển Rạch Gốc thu gom rác đến nơi tập kết để đổi lấy quà. (ảnh HOÀNG TÁ).

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Đủ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Rạch Gốc, công tác bảo vệ môi trường khu vực biên giới biển là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Thông qua những mô hình trực quan, gần gũi như “Đổi rác lấy quà”, lực lượng Biên phòng mong muốn biến công tác bảo vệ môi trường thành hành động tự giác, thường nhật của mỗi người dân vùng ven biển Cà Mau, chung tay xây dựng địa bàn biên giới biển ngày càng xanh, sạch, đẹp.