Lan tỏa lối sống xanh, sạch, lành mạnh

Hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường Trảng Bom tham quan cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh kỹ nghệ tổng hợp Cohafood (phường Trảng Dài).

Các cấp hội trên địa bàn thành phố thời gian qua đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực góp phần tác động đến nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng của HVPN.

Giúp phụ nữ hiểu về thực phẩm sạch

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường và Chi hội Nữ trí thức phường Trảng Bom tổ chức cho cán bộ, HVPN tham quan, trải nghiệm tại cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh kỹ nghệ tổng hợp Cohafood (tại phường Trảng Dài).

Bà Phú Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Trảng Bom 1 cho biết: Đến với cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh kỹ nghệ tổng hợp Cohafood, bà đã được trực tiếp quan sát cách bày trí nhà xưởng; quy trình sản xuất giò chả sạch, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, xay giò, nêm gia vị đến công đoạn gói giò bằng lá chuối, hấp giò; thưởng thức chả nóng vừa ra lò. Đặc biệt, bà được chủ cơ sở, nhân viên làm việc tại cơ sở hướng dẫn cách gói giò bằng lá chuối.

Theo chia sẻ của bà Nga, đây là trải nghiệm rất thú vị và thực tế, giúp bà hiểu để làm ra một sản phẩm sạch, an toàn đưa đến tay người tiêu dùng, từng khâu trong quy trình sản xuất đều phải được kiểm soát cẩn thận, từ nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến, bảo quản. “Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm để HVPN có cơ hội học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng về thực phẩm sạch, từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng, đảm bảo sức khỏe người thân trong gia đình. Đồng thời, chị em có thêm cơ hội tìm kiếm mô hình phù hợp để khởi nghiệp, góp phần đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng” - bà Nga bày tỏ.

Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức phường Trảng Bom Đào Thị Giang cho biết: “Hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại cơ sở sản xuất được Chi hội Nữ trí thức phường và Hội LHPN phường Trảng Bom phối hợp tổ chức thành nhiều đợt. Chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để HVPN có thêm kiến thức thực tế về quy trình sản xuất, cách thức vận hành cơ sở cũng như các yêu cầu về an toàn thực phẩm (ATTP), tìm cho mình mô hình khởi nghiệp phù hợp; đồng thời nâng cao nhận thức của HVPN về ATTP, để lựa chọn, sử dụng những sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn sức khỏe”.

Bà Trần Thị Hà, chủ hộ kinh doanh kỹ nghệ tổng hợp Cohafood cho biết: Ở góc độ cơ sở sản xuất, Cohafood mong muốn chia sẻ, giúp HVPN hình dung được quy trình sản xuất thực phẩm an toàn và mọi người có thể hình dung được một nhà xưởng sản xuất thực phẩm cần bảo đảm những điều kiện gì và phải tuân thủ những yêu cầu nào. Cá nhân bà còn chia sẻ kiến thức về ATTP cho cán bộ, HVPN ở các địa phương, phần nào giúp HVPN hiểu đúng về thực phẩm an toàn, từ đó biết cách lựa chọn thực phẩm an toàn, phù hợp cho gia đình.

Vận động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng

Phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm trong mỗi gia đình mà một bộ phận phụ nữ còn đang tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: Nâng cao chất lượng hoạt động và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức hoạt động hội. Vì vậy, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động HVPN sản xuất, kinh doanh sản phẩm chất lượng, an toàn.

Các cơ sở sản xuất thực phẩm sạch, an toàn của phụ nữ được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tạo điều kiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các buổi hội nghị, hội thảo.

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố chia sẻ: Các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến HVPN các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức về ATTP. Vận động HVPN sản xuất, kinh doanh thực phẩm cam kết không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục… Bên cạnh đó, tổ chức hội còn lan tỏa nhiều mô hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ xây dựng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), kết nối tiêu thụ sản phẩm sạch…

Đặc biệt, năm 2026, Đề án số 938 của Chính phủ về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 tiếp tục lựa chọn chủ đề ATTP. Từ đầu năm đến nay, nhất là trong Tháng Hành động vì ATTP, hoạt động góp phần bảo đảm ATTP được các cấp hội đẩy mạnh.

Hội LHPN thành phố tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Từ hội thảo, nhiều giải pháp được đề xuất nhằm tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn đối với sức khỏe gia đình và cộng đồng; góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Hội LHPN thành phố còn tổ chức cuộc thi trực tuyến Phụ nữ Đồng Nai tìm hiểu kiến thức về ATTP thu hút hơn 7,5 ngàn thí sinh đăng ký với gần 9,8 ngàn lượt thí sinh dự thi.

Tại các xã, phường, công tác tuyên truyền, vận động HVPN tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được chú trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Đồng Xoài Hoàng Lan Anh cho biết: Để nội dung tuyên truyền đến với từng HVPN, nhất là HVPN tham gia sản xuất, kinh doanh, Hội LHPN phường Đồng Xoài đã tận dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa kiến thức về ATTP, quy trình sản xuất sạch, các mô hình kinh doanh hiệu quả; phát huy vai trò “hạt nhân” tuyên truyền của đội ngũ chi hội trưởng và hội viên tiêu biểu. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền trực tiếp đến các hộ kinh doanh thực phẩm; tổ chức cho HVPN tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn tiêu biểu; xây dựng mô hình điểm hỗ trợ tuyên truyền, vận động HVPN tiêu dùng, chế biến sạch, sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn…

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội, nhận thức của HVPN về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm sạch, an toàn từng bước được nâng lên, góp phần khẳng định những đóng góp của HVPN trong phát triển cộng đồng bền vững, lan tỏa thông điệp sống xanh, sạch, lành mạnh vì cộng đồng khỏe mạnh.

Công tác bảo đảm ATTP là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mỗi HVPN, qua đó góp phần xây dựng văn hóa sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng an toàn, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố LÊ THỊ THANH LOAN