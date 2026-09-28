Không chỉ thu hút những người yêu thích chạy bộ, giải chạy còn khuyến khích người dân ở nhiều độ tuổi cùng rèn luyện sức khỏe, lan tỏa lối sống năng động và tích cực...

Vận động viên quốc tế tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026.

Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam Osamu Hirata:

Góp phần khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe

Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp Toyota Việt Nam đồng hành cùng giải chạy.

Qua mỗi lần tham gia, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sức lan tỏa của chương trình. Không chỉ những người yêu thích chạy bộ, mà người dân ở nhiều độ tuổi cũng tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe, cùng tạo nên một không khí rất tích cực và giàu năng lượng. Với Toyota, đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là cơ hội để chúng tôi góp phần khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe, lan tỏa lối sống năng động.

Là một doanh nghiệp sản xuất ô tô, Toyota luôn mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một xã hội phát triển bền vững và tốt đẹp hơn. Thông qua việc đồng hành cùng giải chạy năm nay với vai trò nhà tài trợ Kim cương, chúng tôi hy vọng có thể cùng Ban tổ chức lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng một Hà Nội xanh hơn và một tương lai bền vững hơn.

Trưởng phòng marketing Honda Việt Nam Lỗ Kim Thuận:

Mong muốn truyền tải những giá trị tích cực

Năm nay, tôi rất vui khi có hơn 100 cán bộ, nhân viên Honda Việt Nam cùng tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Bên cạnh vai trò nhà tài trợ Kim cương, Honda Việt Nam cung cấp ba mẫu xe máy điện Honda ICON e:, Honda CUV e: và Honda UC3 phục vụ công tác tổ chức và vận hành giải. Đây cũng là dịp để cộng đồng có thêm cơ hội tiếp cận những sản phẩm điện hóa mới, qua đó góp phần lan tỏa xu hướng di chuyển xanh.

Điện hóa là một trong những hướng đi quan trọng, nhưng không phải con đường duy nhất để Honda hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Chúng tôi cũng không ngừng nghiên cứu, phát triển công nghệ và cải tiến động cơ nhằm nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm phát thải đối với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Song song với đó, Honda Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 46% lượng phát thải CO₂ so với năm 2019, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tôi tin rằng sự đồng hành tại Giải chạy năm nay sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, di chuyển xanh và phát triển bền vững, đồng thời thể hiện cam kết của Honda Việt Nam trong hành trình đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon.