Năm 2019, một người bạn của anh Nguyễn Thường Long, sinh năm 2000 ở xã Đại Đồng (thành phố Bắc Ninh) gặp tai nạn, cần truyền máu cấp cứu tại bệnh viện. Dù chưa từng hiến máu nhưng khi bác sĩ cho biết anh có nhóm máu phù hợp với người bệnh, Long vui vẻ nhận lời ngay. Lần đầu hiến máu trong hoàn cảnh đặc biệt ấy đã mở ra hành trình thiện nguyện mà chàng trai trẻ kiên trì theo đuổi đến nay.

Các bạn trẻ chuẩn bị đồ ăn để tặng cho bệnh nhân và người nhà người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện.

Nhận thấy những giọt máu mình trao đi có thể giúp người khác vượt qua thời khắc sinh tử, Long chủ động duy trì việc hiến máu mỗi khi đủ điều kiện. Đến nay, chàng trai có 30 lần hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu. Việc hiến tiểu cầu đòi hỏi quy trình chuyên môn và trang thiết bị chuyên dụng nên có lần anh vượt gần 40 km đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thực hiện. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ ngoài học tập, làm việc để xây dựng cuộc sống, mỗi người nên dành một phần thời gian để làm những điều có ích cho cộng đồng. Không nhất thiết phải là việc lớn lao, chỉ cần mình có thể giúp được ai đó thì cứ làm. Với tôi, hiến máu là một việc rất thiết thực”.

Từ trải nghiệm bản thân, Long còn tích cực vận động bạn bè, người thân cùng tham gia. Một nhóm bạn chung tinh thần thiện nguyện được hình thành, duy trì hiến máu hằng năm. Đến nay, nhiều thành viên đã có từ 15-20 lần hiến máu.

Cùng lựa chọn sống trách nhiệm với cộng đồng, anh Hoàng Trọng Như (sinh năm 1991), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn NX Việt Nam (xã Quang Trung) dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động từ thiện. Từ khi còn là sinh viên, thông qua diễn đàn trực tuyến và Câu lạc bộ Bắc Giang Online, anh Như đã tham gia nhiều chuyến đi trao tặng quà, hỗ trợ bà con ở những địa bàn khó khăn trong và ngoài thành phố. Hơn 15 năm tham gia hoạt động thiện nguyện, anh chẳng nhớ hết những nơi mình và bạn bè đã đặt chân tới nhưng mỗi chuyến đi đều để lại nhiều kỷ niệm. Với anh Như, thiện nguyện không đơn thuần là trao tặng những phần quà mà quan trọng là nắm bắt đúng thời điểm, nhu cầu của người dân, lựa chọn hình thức hỗ trợ thiết thực, tạo giá trị lâu dài.

Cứ đến thời gian cho phép, anh Nguyễn Thường Long (xã Đại Đồng) lại thu xếp công việc, tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để hiến tiểu cầu.

Mới đây, trong chương trình thiện nguyện “Chạm tới bản xa - Cùng em đến trường” tại thôn Nậm Chày, xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai, anh Như cùng đại diện các doanh nghiệp, đơn vị trao tặng hàng nghìn bộ đồ dùng học tập, cặp sách, bàn học… trị giá hơn 130 triệu đồng cho học sinh. Đặc biệt, anh và các nhà hảo tâm hỗ trợ 32,3 triệu đồng làm tuyến đường bê tông thôn Hỏm Trên, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân.

Ngoài hoạt động trên, anh còn phối hợp thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện chăm lo cho gia đình chính sách, người yếu thế tại địa phương. Hiện anh cùng các thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn NX Việt Nam vận động nguồn lực cho chuyến thiện nguyện dự kiến tổ chức tại xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên, địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa hình phức tạp. Theo chia sẻ của anh Như, thay vì chờ đến sát ngày khởi hành mới quyên góp, anh chủ động liên hệ doanh nghiệp, đơn vị, bạn bè, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm để kêu gọi ủng hộ kinh phí, hiện vật phù hợp với nhu cầu của địa phương. Việc vận động được triển khai từ sớm nhằm có đủ thời gian tập hợp, phân loại nguồn hỗ trợ và chuẩn bị các phần quà thiết thực cho người thụ hưởng.

Nhiều bạn trẻ cho rằng không nhất thiết phải đợi khi có điều kiện kinh tế dư dả, chờ đợi một lời kêu gọi mới bắt đầu làm việc tốt, việc thiện. Mỗi người một cách làm khác nhau như: Tham gia phát cháo miễn phí cho người bệnh, duy trì việc hiến máu trong nhiều năm hay kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng quyên góp, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn...

Nhiều bạn trẻ cho rằng không nhất thiết phải đợi khi có điều kiện kinh tế dư dả, chờ đợi một lời kêu gọi mới bắt đầu làm việc tốt, việc thiện. Mỗi người một cách làm khác nhau như: Tham gia phát cháo miễn phí cho người bệnh, duy trì việc hiến máu trong nhiều năm hay kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng quyên góp, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn...

Thực tế cho thấy, hoạt động nhân đạo trên địa bàn thành phố ngày càng có sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên. Nhiều hoạt động thiện nguyện trở thành việc làm thường xuyên. Tiêu biểu như anh Trần Tuấn Hiệp cùng các thành viên Câu lạc bộ Chung một tấm lòng Hiệp Hòa (phường Hiệp Hòa), mỗi tháng 2 lần phát cháo, cơm miễn phí tại một số bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố; anh Trịnh Hữu Thắng (xã Tân Yên) vận động, kết nối nguồn lực xây dựng, tu sửa 200 điểm trường cho học sinh ở địa bàn các tỉnh vùng cao, miền núi; anh Nguyễn Đức Anh (xã Bảo Đài) với 91 lần hiến máu nhân đạo…

Đối với người trẻ, hành trình thiện nguyện cũng là quá trình tự hoàn thiện bản thân. Sự sẻ chia không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn giúp người trao đi tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.