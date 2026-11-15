Lan tỏa lối sống đẹp trong thế hệ trẻ

Cô giáo Trần Thị Minh Hiên và anh Trương Công Nghĩa là hai gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh vừa được nhận Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” cấp Trung ương năm 2026. Không chỉ nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác chuyên môn, cả hai còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào tình nguyện, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên.

Tâm huyết với nghề

Tại Trường Tiểu học Tô Hạp (xã Khánh Sơn), cô giáo Trần Thị Minh Hiên (sinh năm 1991) được biết đến là một giáo viên tận tụy, năng động và sáng tạo. Nhớ về tuổi thơ, cô Hiên không quên những tháng ngày còn nhiều thiếu thốn. Giữa lúc khó khăn ấy, cô luôn nhận được sự yêu thương, chở che của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Chính những tình cảm ấy đã nuôi dưỡng trong cô tình yêu với nghề giáo. “Tình yêu ấy lớn dần một cách tự nhiên và giờ tôi muốn chia sẻ lại cho học trò của mình”, cô Hiên bộc bạch.

Cô giáo Trần Thị Minh Hiên thăm hỏi một cựu chiến binh tại địa phương.

Từ thực tiễn giảng dạy, cô không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương pháp và xây dựng nhiều sáng kiến có tính ứng dụng thiết thực. Tiêu biểu là sáng kiến “Vận dụng sáng tạo phương pháp sắm vai trong tổ chức hoạt động Nói và nghe môn Tiếng Việt giúp học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tô Hạp phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, sáng kiến được áp dụng hiệu quả tại đơn vị và được công nhận về hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp xã năm 2026. Năm học 2024 - 2025, cô giáo Trần Thị Minh Hiên vinh dự được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Anh Trương Công Nghĩa (bìa phải) cùng đoàn viên, thanh niên thăm hỏi, trao quà cho người cao tuổi.

Cùng sinh năm 1991, anh Trương Công Nghĩa, hiện là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, ghi dấu ấn bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công việc. Anh luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi những cách làm mới để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Năm 2025, trước yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, anh tham gia nghiên cứu, xây dựng Đề án sáp nhập Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa và Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Thuận. Trong đó, tập trung tham mưu phương án tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và sắp xếp chức năng, nhiệm vụ phù hợp. Các sáng kiến, giải pháp của anh được lãnh đạo đơn vị công nhận là sáng kiến cấp cơ sở và đưa vào áp dụng, góp phần chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, thúc đẩy cải cách hành chính và hiệu quả quản trị tại đơn vị. "Tôi luôn quan niệm, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và không ngừng đổi mới. Mỗi công việc, mỗi sáng kiến nếu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị", anh Trương Công Nghĩa chia sẻ.

Phát huy tinh thần trách nhiệm

Không chỉ tận tụy với công tác chuyên môn, cô giáo Trần Thị Minh Hiên và anh Trương Công Nghĩa còn là những cán bộ Đoàn năng động, luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng. Thấu hiểu những khó khăn của học sinh miền núi, cô Hiên cùng đồng nghiệp tích cực kết nối các nhóm thiện nguyện, vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh vùng cao. Không chỉ trao tặng những phần quà thiết thực, các chương trình còn tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, khơi gợi ước mơ và trang bị kỹ năng sống cho các em học sinh. Tiêu biểu như các chương trình: “Tiếp sức đến trường”; “Áo ấm cho em”; “Chợ Tết cho em”. Trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã Khánh Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030, cô giáo Trần Thị Minh Hiên tích cực đóng góp cho phong trào Đoàn tại địa phương với nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Hơi ấm vùng cao”, “Chợ Thu cho em”, “Vì đàn em thân yêu”... góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Cô giáo Trần Thị Minh Hiên (bên phải) cùng các em học sinh trong chương trình "Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2025 - Xuân tình nguyện 2026" tại xã Khánh Sơn.

Cùng chung nhiệt huyết ấy, anh Trương Công Nghĩa luôn chú trọng xây dựng tập thể chi đoàn đoàn kết, sáng tạo. Anh tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là chương trình “Vầng trăng yêu thương năm 2026” tại Trường Tiểu học Tây Khánh Vĩnh (điểm trường Giang Ly). Các hoạt động tình nguyện hè tại xã Đại Lãnh; thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi, người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa và hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Với những nỗ lực và đóng góp tích cực, anh Nghĩa vinh dự được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025.

Anh Trương Công Nghĩa vinh dự nhận tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” cấp Trung ương năm 2026.

Nhận xét về hai gương mặt trẻ tiêu biểu, chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết: "Cô giáo Trần Thị Minh Hiên và anh Trương Công Nghĩa là những cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhiệt huyết trong công tác. Điều đáng quý là cả hai không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phát huy vai trò của người cán bộ Đoàn, đưa tinh thần cống hiến vào những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần cống hiến và truyền cảm hứng trong đoàn viên, thanh niên".