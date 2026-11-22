Màn trình diễn 3D Mapping tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ là điểm nhấn trong chương trình tối nay (22.11)

Cùng với chương trình 3D Mapping, tối nay, Bảo tàng Điện Biên Phủ tổ chức giao lưu với nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry và ra mắt hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide.

Đây là những hoạt động nhằm đa dạng hóa phương thức phục vụ, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho khách tham quan, từng bước đổi mới cách thức giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ tại bảo tàng.

Cũng trong ngày 22.11, chuỗi hoạt động do Bảo tàng Điện Biên Phủ tổ chức đã mang đến không gian khám phá di sản văn hóa phong phú với triển lãm ảnh chuyên đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên”, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên” giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc

Các chương trình trình diễn nghệ thuật dân gian cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng hình thức trực tiếp, sinh động.

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào gửi gắm lời chúc bình an, may mắn và hạnh phúc

Nổi bật là trình diễn nghi lễ buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào, nghi thức gửi gắm những lời chúc tốt đẹp về sức khỏe, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nghệ thuật khèn Mông được giới thiệu qua tiếng khèn và những động tác múa đặc trưng, thể hiện đời sống tinh thần phong phú của đồng bào.

Các điệu múa dân gian góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa niềm vui, tinh thần đoàn kết và gắn bó cộng đồng

Cùng với đó là các điệu múa dân gian của dân tộc Thái và Khơ Mú, trong đó nghệ thuật Xòe Thái thể hiện niềm vui, tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng và nét đẹp văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không chỉ thưởng thức các tiết mục trình diễn, người dân và du khách còn được trải nghiệm trò chơi ném pao, đánh cầu lông gà của dân tộc Mông.

Gắn với các dịp lễ, Tết và sinh hoạt cộng đồng, những trò chơi này tạo không khí vui tươi, đồng thời giúp công chúng tìm hiểu phong tục, tập quán và cảm nhận nét đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào.

Nghệ thuật khèn Mông được trình diễn, góp phần giới thiệu nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào

Trong khuôn khổ chương trình, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng, người dân và du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống và tìm hiểu các ấn phẩm về văn hóa Điện Biên.

Các hoạt động được tổ chức tại Bảo tàng Điện Biên Phủ, Di tích Đồi A1 và một số điểm di tích thuộc phạm vi quản lý của Bảo tàng, góp phần kết nối không gian di sản với hoạt động giáo dục truyền thống và trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Các hoạt động thu hút sự tham gia của cán bộ chiến sĩ, người dân và du khách

Thông qua việc kết hợp công nghệ hiện đại với các hoạt động trưng bày, trình diễn và thực hành di sản, chương trình góp phần đổi mới phương thức giới thiệu lịch sử, văn hóa, tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận và trải nghiệm các giá trị di sản.

Qua đó, ký ức hào hùng về Chiến dịch Điện Biên Phủ tiếp tục được lan tỏa, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.