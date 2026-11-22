Lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn trong cộng đồng
Hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập, sáng 22/111 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026, đồng thời ra mắt chương trình “Người gần nhất”. Đây là sáng kiến hướng tới lan tỏa tinh thần nhân ái, đặc biệt là phổ cập kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu để mỗi người dân đều có thể trở thành một điểm tựa cho người gặp nạn trong những tình huống khẩn cấp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-ky-nang-so-cap-cuu-nguoi-bi-nan-trong-cong-dong-246261122220829642.htm