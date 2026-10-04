Lan tỏa kỹ năng PCCC và CNCH đến từng ngõ phố ở Đà Nẵng

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm công việc của người lính cứu hỏa, được hướng dẫn sử dụng vòi rồng phun nước tại buổi diễn tập

Xe chữa cháy rong ruổi tuyên truyền

Những ngày này, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng) triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, thực tập phương án và hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH, hướng đến nâng cao ý thức phòng ngừa và khả năng xử lý tình huống ban đầu của người dân.

Suốt 5 ngày, xe chữa cháy chuyên dụng cùng hệ thống loa lưu động đi qua nhiều tuyến giao thông trên địa bàn. Những thông điệp ngắn gọn về an toàn sử dụng điện, gas, kỹ năng thoát nạn và các quy định về PCCC được phát liên tục, đưa kiến thức phòng cháy đến gần hơn với người dân trong sinh hoạt hàng ngày.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Đà Nẵng Petro

Song song tuyên truyền, đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 3 cơ sở gồm Công ty CP Hàng không Taseco, Công ty CP Kim khí Miền Trung và Cung Văn hóa Thiếu nhi.

Thông qua các tình huống giả định, lực lượng tại chỗ được rèn luyện khả năng xử lý sự cố trong những phút đầu, phối hợp lực lượng chuyên nghiệp khi tình huống vượt quá khả năng xử lý.

Xe chữa cháy chuyên dụng với hệ thống loa phát thanh tuyên truyền lưu động đi qua các tuyến phố, mang thông điệp an toàn PCCC đến gần hơn với người dân

Tại phường Hòa Cường, hoạt động tuyên truyền được kết hợp với diễn tập các tình huống sát thực tế như cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, chập điện tại khu dân cư đông người.

Người dân được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý đám cháy ban đầu và lựa chọn lối thoát nạn an toàn.

Học PCCC bằng trải nghiệm

Nếu các hoạt động trên đưa kỹ năng PCCC đến khu dân cư và cơ sở thì chương trình trải nghiệm tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trong ngày 3 và 4-10 tạo cơ hội để người dân trực tiếp thực hành.

Hơn 1.500 học sinh, sinh viên và người dân đã tham gia chương trình, được tìm hiểu các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, xe chữa cháy, xe thang và quy trình xử lý sự cố.

Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, hướng dẫn người dân kỹ thuật thắt dây an toàn, chuẩn bị cho các tình huống thoát nạn từ trên cao

Tại khu vực thực hành, người tham gia trực tiếp sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập khay xăng. Những trải nghiệm này giúp người dân làm quen với thao tác chữa cháy ban đầu, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua tuyên truyền.

Trong không gian giả định có khói, người tham gia được hướng dẫn cách giữ bình tĩnh, hạ thấp người và tìm lối thoát nạn. Các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, đu dây, sử dụng thang cứu hộ cũng được hướng dẫn trực tiếp.

Từ những thao tác tưởng như đơn giản, người dân có thêm kỹ năng để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố. Đây cũng là cách lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến gần hơn với cộng đồng.

Người dân được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập tắt đám cháy giả định

Chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4-10-1961 – 4-10-2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC không chỉ tạo cơ hội để người dân hiểu hơn về công việc của lực lượng cứu hỏa, mà còn nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong phòng ngừa cháy, nổ.

Khi kỹ năng được thực hành thường xuyên và phương tiện chữa cháy được sử dụng đúng cách, người dân có thể chủ động hơn trong việc xử lý sự cố ngay từ những phút đầu, góp phần hạn chế thiệt hại trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.