Lan tỏa kỹ năng giao thông đến cộng đồng

Minh họa trực quan từ khu dân cư

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông về triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) phối hợp Công an phường An Khê tổ chức chương trình “Vững tay lái - Trọn bình an” trên địa bàn.

Tránh lối truyền đạt lý thuyết khô khan, chương trình lồng ghép tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và xử lý tình huống thực tế trên đường. Các quy định pháp luật được minh họa trực quan, gần gũi, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và chủ động vận dụng khi tham gia giao thông.

Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân phường An Khê. Ảnh: KHUÊ TRUNG

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao tặng hơn 100 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 250 chai dầu nhớt cho người dân phường An Khê. Những phần quà thiết thực này góp phần truyền đi thông điệp về việc chủ động bảo vệ bản thân và thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra an toàn phương tiện.

Anh Võ Xuân Hiếu, đoàn viên thanh niên phường An Khê, cho rằng việc tổ chức chương trình ngay tại khu dân cư giúp kiến thức an toàn giao thông tiếp cận người dân một cách tự nhiên, đặc biệt là giới trẻ - lực lượng tham gia giao thông chủ yếu bằng xe máy.

Thanh niên là lực lượng sử dụng xe máy rất đông. Vì vậy, bên cạnh việc phổ biến pháp luật, việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tế là rất cần thiết. Khi hiểu đúng và có kỹ năng lái xe an toàn, người trẻ sẽ chủ động bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh" Anh Võ Xuân Hiếu, đoàn viên thanh niên phường An Khê

Từ kiến thức đến kỹ năng

Nếu hoạt động tại phường An Khê đưa thông điệp an toàn giao thông đến gần hơn với người dân, thì tại Trường THPT Thanh Khê, chương trình lại hướng đến học sinh và giáo viên - những người trực tiếp tham gia giao thông hằng ngày và đang trong độ tuổi hình thành thói quen lái xe độc lập.

Tại đây, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp Công an phường Thanh Khê tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1.600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thiếu tá Trần Ngọc Tiến, Phòng Cảnh sát giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Thanh Khê. Ảnh: HẢI ANH

Tại chương trình, Thiếu tá Trần Ngọc Tiến, báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông, trực tiếp truyền đạt kiến thức về điều khiển phương tiện an toàn, cách nhận diện nguy cơ và xử lý các tình huống khẩn cấp trên đường.

Sự đa dạng của chương trình là kết hợp kiểm tra kiến thức với thực hành kỹ năng. Qua ứng dụng ôn luyện thi giấy phép lái xe, giáo viên và học sinh có thể tự đánh giá hiểu biết về luật giao thông, hệ thống biển báo; sau đó được trực tiếp hướng dẫn thực hành điều khiển xe trên sa hình.

Học sinh Trường THPT Thanh Khê tham gia kiểm tra kiến thức giao thông qua ứng dụng ôn luyện thi giấy phép lái xe. Ảnh: KHUÊ TRUNG

Từ những câu hỏi trên ứng dụng đến từng vòng cua trên sa hình, kiến thức pháp luật khô khan được chuyển hóa thành kỹ năng thực tế. Đây là phương pháp trực quan giúp người tham gia giao thông rèn luyện khả năng quan sát, phán đoán, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống - những yếu tố quyết định sự an toàn khi lưu thông trên đường.

Cô Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Khê, đánh giá cao mô hình kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành, giúp việc giáo dục an toàn giao thông trở nên trực quan và hiệu quả hơn.

“Giáo dục an toàn giao thông không nên chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở khô khan. Các em cần hiểu rõ lý do phải chấp hành luật và biết cách xử lý khi gặp tình huống thực tế. Việc báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn và cho học sinh thực hành ngay tại chỗ giúp kiến thức trở nên sinh động, dễ nhớ hơn rất nhiều”, cô Ngọc Lan chia sẻ.

Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Vững tay lái - Trọn bình an”. Ảnh: KHUÊ TRUNG

Bùi Gia Hân, học sinh lớp 12/6 nói: “Khi điều khiển xe, việc quan sát liên tục, làm chủ tốc độ và chủ động dự đoán tình huống phía trước là vô cùng quan trọng”.

Còn em Đỗ Thị Ngọc Hà, học sinh lớp 10/13, cho rằng việc kiểm tra kiến thức trực tiếp trên ứng dụng giúp học sinh nhận diện những mảng kiến thức còn thiếu để kịp thời bổ sung. “Cách tiếp cận này giúp chúng em chủ động hơn trong việc tự đánh giá hiểu biết của mình”, Ngọc Hà nói.

Từ khu dân cư đến trường học, chiến dịch “Vững tay lái - Trọn bình an” đang được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Với người dân, đó là thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo dưỡng phương tiện định kỳ và cập nhật luật giao thông. Với học sinh, đó là kỹ năng nhận diện nguy cơ, quan sát nhạy bén, kiểm soát tốc độ và xử lý tình huống linh hoạt.