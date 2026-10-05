Lan tỏa kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm tới hơn 1.000 học sinh

Hơn 1.000 học sinh tại Trường Tiểu Nguyễn Viết Xuân được tuyên truyền kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh; qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh và tiết kiệm năng lượng trong trường học và gia đình.

Cô Vũ Thị Ánh Tuyết - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân phát biểu khai mạc Chương trình.

Phát biểu khai mạc Chương trình, cô Vũ Thị Ánh Tuyết - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết: Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân luôn tự hào và kiên trì xây dựng một môi trường giáo dục "Sáng - Xanh - An toàn - Sạch đẹp".

Đặc biệt, trên lộ trình hướng tới mục tiêu trở thành Trường chất lượng cao vào năm học 2027-2028, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao nhận thức và hình thành ý thức trách nhiệm với môi trường, cộng đồng cho thế hệ tương lai.

Việc Nhà trường phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức chương trình "Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả" không chỉ giúp các em học sinh nâng cao ý thức, hình thành thói quen sử dụng năng lượng đúng cách, mà còn góp phần nuôi dưỡng trách nhiệm công dân đối với cộng đồng và môi trường.

"Mỗi bóng đèn được tắt đúng lúc, mỗi thiết bị điện được sử dụng an toàn và đúng cách chính là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, cùng góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn Trái Đất và dựng xây một tương lai xanh, bền vững. Tin rằng, với sự hiểu biết, ý thức và những hành động đẹp mỗi ngày, các em sẽ cùng nhau viết tiếp niềm tự hào về ngôi trường Nguyễn Viết Xuân Sáng - Xanh - An toàn - Tiết kiệm và Hạnh phúc", cô Vũ Thị Ánh Tuyết nhấn mạnh.

Tại Chương trình, các em học sinh được tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt, nhấn mạnh những hành động nhỏ mang lại lợi ích lớn trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Tại trường học, giờ ra chơi phải tắt điện, tắt quạt; tận dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên; chỉ bật đèn, quạt khi thấy thật sự cần thiết; đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26oC trở lên. Tại gia đình, hạn chế mở tủ lạnh lâu, không để thức ăn nóng vào tủ lạnh, không sử dụng điện thoại khi đang sạc, không dùng nước dập ổ điện đang cháy, thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện,...

Bên cạnh đó, để các em học sinh tìm hiểu kỹ hơn về các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền viên đã tổ chức hoạt động “Đúng nhận - Sai lắng nghe" để tuyên truyền và giải thích cặn kẽ những vấn đề liên quan đến sử dụng điện tại trường và tại gia đình.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân tham gia phần thi “Đúng nhận - Sai lắng nghe”.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ Công Thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh; đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh, có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Học sinh hào hứng tham gia Chương trình.

Trước đó, chuỗi Chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” đã được tổ chức tại Trường Tiểu học Lĩnh Nam, Trường Tiểu học Khương Thượng, Trường Tiểu học Vạn Bảo.