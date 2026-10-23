Lan tỏa kiến thức phòng, chống ma túy từ giảng đường sư phạm

Công trình được triển khai với sự phối hợp của Công an TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 26 phường Chợ Quán.

TP Hồ Chí Minh tăng cường phòng ngừa ma túy từ học đường.

Không gian được thiết kế trực quan, sinh động với hệ thống mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, infographic, video tuyên truyền và mã QR tra cứu tài liệu. Qua đó, người học có thể tìm hiểu phương thức, thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống, tác hại và hậu quả pháp lý liên quan; đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và tự bảo vệ trước hiểm họa ma túy.

Bên trong không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy được thiết kế trực quan, sinh động với hệ thống mẫu vật mô phỏng các loại ma túy...

TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, cho biết điểm nổi bật của mô hình là chuyển tải kiến thức phòng, chống ma túy thông qua các hình thức giáo dục gần gũi, dễ tiếp cận, khuyến khích người học chủ động tìm hiểu và chia sẻ thông tin.

TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Theo TS Cao Anh Tuấn, không gian không chỉ phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường mà còn hướng đến học sinh, sinh viên tại phường Chợ Quán và các địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây sẽ là địa chỉ học tập, trải nghiệm và sinh hoạt chuyên đề, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học với trường học, chính quyền địa phương và cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.

Thượng tá Lê Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng hơn 40% so với kỳ liền kề; thu giữ hơn 640 kg ma túy tổng hợp, 518 kg cần sa và gần 15 kg heroin. Lực lượng chức năng cũng triệt phá 75 vụ với 780 đối tượng phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia và phát hiện, xử lý 565 vụ lợi dụng không gian mạng.

Thượng tá Lê Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh.

Thượng tá Lê Xuân Thanh đánh giá, việc xây dựng không gian học tập cộng đồng theo hướng trực quan, kết hợp công nghệ số và hoạt động trải nghiệm là cách làm thiết thực, giúp người học nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh ma túy. Đặc biệt, sinh viên sư phạm được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa có thể tiếp tục truyền đạt cho học sinh khi trở thành giáo viên, góp phần lan tỏa kiến thức đến nhiều thế hệ.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ phối hợp với nhà trường cập nhật thông tin về các loại ma túy mới, cung cấp tài liệu, cử báo cáo viên, tổ chức hoạt động trải nghiệm và tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy. Hai đơn vị cũng định hướng xây dựng đội ngũ sinh viên sư phạm nòng cốt, đưa kiến thức phòng ngừa đến học sinh thông qua hoạt động thực tập, ngoại khóa và tình nguyện.

Các đại biểu tham quan không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy.

Mô hình góp phần thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, hướng đến xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.