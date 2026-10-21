Lan tỏa kiến thức pháp luật về chủ quyền, an ninh biên giới

Phối hợp trong tuyên truyền pháp luật

Vừa qua, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại xã Pu Nhi. Ảnh: Đồn Biên phòng Nậm Nhừ

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong tham gia bảo vệ biên giới.

Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền chú trọng phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong việc vận động các thành viên gia đình và cộng đồng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thông qua hoạt động, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pu Nhi tiếp tục góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân khu vực biên giới. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh

Cùng với hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tại xã Pu Nhi, ngày 20/10/2026, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tìa Dình tổ chức chương trình "Tiết học biên cương", tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trao tặng sữa cho 100 học sinh trên địa bàn xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên.

Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn, truyền đạt phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh xã Tìa Dình. Ảnh: Đồn Biên phòng Nậm Nhừ

Thông qua "Tiết học biên cương", các em học sinh được trang bị thêm kiến thức pháp luật thiết thực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong học tập, rèn luyện; từ đó hình thành ý thức sống có kỷ luật, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia những hoạt động phù hợp với lứa tuổi, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tìa Dình trao tặng sữa cho 100 học sinh trên địa bàn. Hoạt động góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực trong học tập, rèn luyện, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và tổ chức hội phụ nữ đối với thế hệ trẻ ở khu vực biên giới.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Pu Nhi và xã Tìa Dình cho thấy sự phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với các tổ chức hội phụ nữ ở cơ sở trong việc đưa kiến thức pháp luật đến với nhiều nhóm đối tượng, từ cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân đến học sinh khu vực biên giới.

Thông qua những hoạt động thiết thực, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong chấp hành pháp luật, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.